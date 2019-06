Las variantes que podría mostrar Queiroz para el amistoso con Panamá

La Selección Colombia jugará este lunes festivo un amistoso contra Panamá en el estadio El Campín y, aunque no tendrá a toda su nómina titular, probará algunos aspectos de cara a la Copa América que se avecina.



Con la ausencia de Dávinson Sánchez, quien no se ha unido a la concentración, y Yerry Mina, por lesión, Queiroz deberá probar una dupla combinada por la experiencia y la juventud. Cristian Zapata será quien lidere, pero podría estar acompañado por Stefan Medina o Jhon Janer Lucumí.



Según confirmó el técnico, en el lateral derecho no estará Cristian Borja por gripa, así que por perfil y convocatoria el opcionado es William Tesillo, de un corte más defensivo, pero con mejor juego aéreo.

En el medio campo defensivo no estarán Mateus Uribe ni Gustavo Cuéllar, así que Wilmar Barrios estará fijo allí, pero Queiroz deberá definir si acompañado por Jefferson Lerma o aprovecha para tener más hombres en ofensiva.



Sin James Rodríguez se abre la oportunidad para que Edwin Cardona juegue en el centro del campo acompañado por Juan Guillermo Cuadrado. Luis Díaz también aparece como una opción para jugar por la banda izquierda.

En el único sector en el que no hay ausencias es el ataque. Aunque Luis Muriel y Roger Martínez como opción, una dupla de Falcao García-Duván Zapata es la que genera más ilusión para afinar la puntería de cara a la Copa América.



El plantel del Colombia aún está mermado por la temporada en los diferentes clubes, pero esta es una oportunidad para que Carlos Queiroz encuentre las falencias necesarias para mejorar de cara al 15 de junio, día en el que Colombia enfrentará a Argentina en el inicio de la Copa América.