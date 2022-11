¿Y los convocados de Colombia? Así llegan a amistoso contra Paraguay

Acabó la última jornada de las ligas top de Europa y en general en gran parte del mundo, pues se muchos jugadores empezaron a quedar libres tras sus convocatorias al Mundial de Qatar 2022 y aunque Colombia no irá a la cita orbital, también tendrá acción un día antes del inicio del campeonato.



Para pasar la tuza por no asistir al Mundial, la Selección Colombia de Néstor Lorenzo estará enfrentando a Paraguay en amistoso internacional en Estados Unidos como preparación para las próximas Eliminatorias Sudamericanas rumbo al campeonato de 2026.





Por ello, tras finalizar las últimas jornadas, los convocados por Lorenzo tuvieron acción, aunque no salieron figuras, lograron ser en su mayoría titulares y esperan tener el rendimiento esperado para llegar de la mejor forma a estos duelos contra los paraguayos.

David Ospina

El arquero titular de Colombia jugó de titular con Al Nassr en la jornada 8 de la liga de Arabia Saudita, jugando 90 minutos en la victoria de su equipo 4-0 contra Al-Fayha.



Dávinson Sánchez

El defensor central del Tottenham inició suplente en la remontada de los Spurs a Leeds y entró en el segundo tiempo para jugar 33 minutos y llegar con poco ritmo competitivo a la convocatoria de Colombia.



Johan Mojica

El lateral fue titular con Villarreal en partido de Copa del Rey contra el modesto club Santa Emilia al que ganaron 9-0 y acumuló 90 minutos antes de viajar a concentración.



James Rodríguez

El volante diez del seleccionado jugó 89 minutos con Olympiacos frente al AEK Atenas, en un partido que terminó sin goles y donde el colombiano tuvo un gol anulado. Llegar a Grecia le sentó bien y llegará con ritmo de competencia.

Jefferson Lerma

El volante llega con 90 minutos jugados en la victoria del Bournemouth 3-0 frente a Everton en partido de Premier League



Wilmar Barrios

El volante de marca fue titular con Zenit en Rusia y logró jugar 9+0 minutos, siendo uno de los puntos más altos del equipo ruso contra Torpedo, rival al que vencieron 2-0 de visitante.



Jorge Carrascal

El volante revelación de la Selección Colombia pudo ser titular con CSK de Moscú y jugó 90 minutos importantes antes de unirse al equipo de Lorenzo. Fue el tercer mejor jugador en el partido que perdieron 2-1 contra Dynamo.



Jhon Arias

El extremo del Fluminense de Brasil es sin duda el jugador que más ansias genera por verlo en acción con la camiseta de Colombia, pues ha tenido un 2022 extraordinario y lo confirmó en la última fecha del Brasileirao en la victoria de su equipo contra Bragantino. El colombiano anotó la asistencia para el gol.



Eduard Atuesta

El volante colombiano también gran novedad en convocatoria de Lorenzo, jugó con Palmeiras de derrota 3-0 contra Internacional y fue uno de los puntos más bajos del equipo tras solo jugar 45 minutos.



Rafael Santos Borré

El delantero del Eintracht Frankfurt no tuvo el partido esperado en el 1-1 contra Mainz, pues fue suplente y no fue tenido en cuenta para jugar ni un solo minuto con el club alemán en Bundesliga. Llega descansado, pero sin poca actividad.



Falcao García

El ‘Tigre’ fue convocado por Iraola para el partido de Copa del Rey contra Mollerussa, pero finalmente no jugó ningún minuto en la victoria del Rayo Vallecano 3-1 de visitante.





Igualmente, los defensores del Carlos Cuesta y Daniel Muñoz del Genk, fueron titulares en Bélgica en victoria contra Anderlecht 2-0, mientras que Jhon Lucumí de Bolgonia también jugó 90 minutos en Serie A siendo parte de la victoria 3-0 frente a Sassuolo y además marcando asistencia.



Otros de los jugadores que llegan a convocatoria de Colombia con poca actividad futbolística son Juan Fernando Quintero, Diego Valoyes, Jhon Jader Durán, Juan David Mosquera y Santiago Moreno, quienes terminaron competencias con sus clubes en Liga Argentina y MLS respectivamente, por lo que llegan con poco ritmo.



De esta manera, los convocados de Colombia estarán arribando uno a uno a Estados Unidos, donde esperan estar completos los próximos días para iniciar la preparación del último partido del año contra Paraguay el 19 de noviembre.