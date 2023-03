Empieza concentración de Lorenzo ¿Llegan con competencia convocados?

Terminó la fecha del de fútbol a nivel de clubes en el mundo y ahora empieza la fecha FIFA, donde algunas selecciones jugarán competencias y otras simplemente seguirán el proceso con amistosos para preparar lo que será su camino a sus respectivas Eliminatorias hacia el Mundial 2026.

Una de las selecciones que jugará amistoso será la Colombia dirigida por Néstor Lorenzo, quien tendrá una gira asiática para jugar con Corea del Sur y Japón el 24 y 28 de marzo respectivamente.



Antes de iniciar la concentración con los jugadores inicialmente convocados, la FCF confirmó las bajas de Jefferson Lerma y Johan Carbonero, quienes se lesionaron y no lograron viajar para disputar la gira internacional. Yilmar Velásquez del Deportivo Pereira fue uno de los que llamaron para reemplazar a las bajas.



Sin embargo, algo que quizá embargue la inquietud del técnico Néstor Lorenzo será el nivel de competencia de algunos jugadores, aunque hubo algunos como James Rodríguez que sumaron buenos minutos de juego durante el pasado fin de semana. El caso que más preocupa es el del goleador histórico Falcao, quien llega sin mucho nivel de competencia con Rayo Vallecano.



Así llegan los 24 jugadores convocados por Néstor Lorenzo:



James Rodríguez: fue titular en victoria de Olympiacos 3-0 sobre Volos de visitante en Liga de Grecia. El volante jugó 65 minutos e hizo una asistencia.



Radamel Falcao García: fue suplente en el empate 2-2 de su equipo Rayo Vallecano frente a Girona. No sumó ningún minuto. Apenas suma 38 minutos en los últimos cinco juegos.



Jhon Jader Durán: fue suplente en victoria de Aston Villa 3-0 sobre Bournemouth, pero apenas ingresó en el segundo tiempo y sumó un minuto de juego. Viene acoplándose al fútbol inglés.



Jhon Arias: jugó 90 minutos en victoria 7-0 de Fluminense frente a Volta Rendonda en Campeonato Carioca. Hizo una asistencia.



Rafael Santos Borré: fue titular en partido que perdió Eintracht Frankfurt 2-0 contra Unión Berlín por Bundesliga. Jugó 67 minutos.



Juan Fernando Quintero: no tuvo minutos con Junior de Barranquilla en el duelo contra Santa Fe y será evaluado por el seleccionado, pues se especuló que tuvo una pequeña lesión muscular.



Álvaro Montero y Kevin Castaño: ambos se enfrentaron en Liga BetPlay en partido entre Millonarios y Águilas Doradas que terminó 2-2. Fueron titulares y jugaron 90 minutos con sus respectivos equipos.



Camilo Vargas: jugó 90 minutos con Atlas. Su equipo ganó a Puebla de visitante en Liga MX 4-0 y fue uno de los destacados del partido.



Devis Vásquez: fue suplente en victoria de su equipo AC Milan 1-0 sobre Torino por Serie A de Italia.



Nelson Palacio: no fue convocado por el técnico Paulo Autuori para el partido de Atlético Nacional y Deportivo Pereira. El verdolaga ganó ese juego 2-0 de visitante.



Matheus Uribe: fue titular y jugó 81 minutos en el empate sin goles de su equipo Porto frente a Sporting Braga.



Jorge Carrascal: fue suplente con su equipo CSKA Moscú en victoria 1-0 sobre Zenit. No sumó ningún minuto.



Dylan Borrero: fue titular con New England Revolution y jugó 83 minutos en victoria de su equipo 1-0 frente a Nashville.



Carlos Cuesta y Daniel Muñoz: Cuesta no fue convocado en partido del Genk, mientras que su compañero Muñoz estuvo titular y sumó 90 minutos de juego en empate 1-1 frente a Círculo Brujas.



Davinson Sánchez: el defensor fue suplente en Tottenham y no jugó ningún minuto en empate 3-3 contra Southampton.



Johan Mojica: fue suplente en Villarreal, pero luego entró en el segundo tiempo. Acumuló 45 minutos de juego en victoria de su equipo 3-0 de visitante a Osasuna.



Juan David Mosquera: jugó 82 minutos con Portland Timbers en derrota de su equipo 5-1 frente al Atlanta.



Jhon Lucumí: fue titular con Bolognia y jugó 90 minutos en empate 2-2 contra Salernitana en Serie A de Italia.



Deiver Machado: inició como suplente en su equipo Lens, pero luego ingresó y sumó 12 minutos. Su equipo ganó 3-0 a Angers en Liga de Francia. El defensor viene siendo protagonista con goles y regularidad.



Diego Valoyes: Fue titular con Talleres de Córdoba, en juego contra Banfield en Liga Argentina.



Yilmar Velásquez: fue titular con Deportivo Pereira en derrota del matecaña frente a Atlético Nacional 2-0. Jugó 75 minutos.



Alexis Pérez: no tuvo competencia con Giresunspor. La liga de Turquía aplazó la fecha.