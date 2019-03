Así les fue a los jugadores de Selección Colombia este fin de semana

David Ospina (Nápoles)

Volvió a jugar y el Nápoles sufrió para empatar 1-1 con Sassuolo. El guardameta no viene teniendo regularidad en el club italiano.



Camilo Vargas (Cali)

A pesar de que fue exigido en repetidas ocasiones y respondió de gran manera, el Pasto le ganó 1-0 al Cali. Fue la figura de los azucareros y confirmó su buen momento en el fútbol colombiano.



Álvaro Montero (Tolima)

Su equipo empató 0-0 con Huila el viernes. Esta semana, el Tolima jugará contra Boca Juniors en La Bombonera, por Copa Libertadores.



Mauricio Arboleda (Banfield)

Juega este lunes frente a Defensa y Justicia. Está convocado y será titular.



Dávinson Sánchez (Tottenham)

90 minutos en la derrota 2-1 contra Southampton. El cafetero no fue responsable en los goles, pero la zaga no está bien coordinada todavía.



Óscar Murillo (Pachuca)

Fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo 4-0 de los tuzos sobre Xolos de Tijuana.



Yerry Mina (Everton)

Jugó 15 minutos finales y tuvo responsabilidad en la derrota 3-2 contra Newcastle



Jeison Murillo (Barcelona)

Aunque fue convocado por Ernesto Valverde, el central no jugó contra Rayo Vallecano.



Santiago Arias (Atlético de Madrid)

El lateral colombiano jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo frente al Leganés. Partido correcto para ‘Santi’.



Cristian Borja (Sporting)

Fue titular y jugó 78 minutos en el triunfo como visitante 1-2 sobre Boavista.



Wilmar Barrios (Zenit)

Su equipo le ganó 2-1 a FC Ufa y el cartagenero disputó los 90 minutos, consolidándose poco a poco en el fútbol ruso.



Jorman Campuzano (Boca Juniors)

Jugó los últimos 5 minutos en el triunfo xeneize 3-0 sobre San Lorenzo.



Jefferson Lerma (Bournemouth)

Fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo de su equipo 2-0 de visita al Huddersfield.



Víctor Cantillo (Junior)

No jugó, sin embargo, su equipo empató 0-0 con Bucaramanga. Esta semana el tiburón visita a San Lorenzo, de Argentina, en Copa Libertadores.



James Rodríguez (Bayern Múnich)

Fue una de las figuras en el triunfo 6-0 al Wolfsburgo, anotando gol y haciendo un papel destacado.



Sebastián Villa (Boca Juniors)

Buen partido el del extremo: gol y tiro en el palo en el triunfo 3-0 sobre San Lorenzo.



Luis Díaz (Junior)

No jugó en el empate 0-0 con Bucaramanga. Esta semana el tiburón visita a San Lorenzo, de Argentina, en Copa Libertadores.



Edwin Cardona (Pachuca)

Doblete del volante para sellar el triunfo de su equipo 4-0 sobre Xolos de Tijuana. Cardona jugó los 90 minutos.



Juan Fernando Quintero (River Plate)

Empezó como suplente frente a Atlético Tucumán. Entró al minuto 67 del encuentro que ganó River 0-1 frente a Atlético Tucumán.



Radamel Falcao García (Mónaco)

Marcó gol en el empate 1-1 contra Bordeaux. Lamentablemente, el balón pegó en su mano para el penalti del empate del rival. Buen partido del ‘Tigre’.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina)

Su gol salvó a la ‘Fiore’ de la derrota: 1-1 con Lazio.



Juan Camilo Hernández (Huesca)

Jugó los últimos 12 minutos en la derrota 2-1 contra Getafe.



Duván Zapata (Atalanta)

Marcó gol en el triunfo 1-2 en la visita a Sampdoria.



Rafael Santos Borré (River Plate)

El delantero colombiano no jugó e el partido que River ganó a Atlético Tucumán de visitante.