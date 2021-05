¿Aprender a vivir sin James? Así le fue a Selección Colombia sin su 10

Colombia se sorprendió este viernes con la decisión del técnico Reinaldo Rueda de desconvocar a James Rodríguez, alegando problemas físicos y un escaso tiempo para su recuperación.

El jugador emitió un comunicado lamentando la decisión y se armó un alboroto que aún ahora es tema de conversación.



Lo cierto es que James no estará ni contra Perú (3 de junio) ni contra Argentina (8 de junio) y se perderá, por primera en años, un gran torneo de la Selección Colombia.



La decisión está tomada y, mientras llega alguna explicación oficial, es tiempo de repasar lo que ha sido la 'tricolor' sin el talento de su creativo. Llama la atención que desde aquel inolvidable mundial de Brasil 2014 que lo encumbró, el zurdo solo se perdió 6 encuentros en competencias oficiales, siempre por culpa de lesiones.



En esos juegos Colombia sumó 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Este es el detalle de sus ausencias:



8 de octubre de 2015

Colombia 2-0 Perú.

Eliminatorias a Rusia 2018



13 de octubre de 2015

Uruguay 3-0 Colombia

Eliminatorias a Rusia 2018



6 de octubre de 2016

Paraguay 0-1 Colombia

Eliminatorias a Rusia 2018



11 de octubre de 2016

Colombia 2-2 Uruguay

Eliminatorias a Rusia 2018



31 de agosto de 2017

Venezuela 0-0 Colombia

Eliminatorias a Rusia 2018



3 de julio de 2018

Colombia 1-1 Inglaterra, (3-4 en penaltis)

Octavos, Mundial de Rusia 2018



Vale mencionar que bajo la era Queiroz, en octubre de 2019, se acordó que no estuviera en la convocatoria para los partidos amistosos contra Chile (0-0) y Argelia (derrota 3-0) pues intentaba afianzarse en su regreso a Real Madrid. En el siguiente llamado, para otros dos amistosos contra Perú (triunfo 1-0) y Ecuador (triunfo 1-0) se lesionó y duró poco más de dos meses fuera de los planes de Real Madrid.



Da la casualidad que desde aquella doble fecha contra Paraguay y Uruguay, hace ya 4 años y siete meses, no se ausentaban de la selección nacional James y Falcao, los últimos capitanes del barco. ¿Es hora de aprender a vivir sin ellos? Al menos para el técnico Reinaldo Rueda, parece que sí.