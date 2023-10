¿Otro día en la oficina? Reporte de rating en Ecuador vs Colombia

Colombia visitó a Ecuador en la cuarta jornada por las Eliminatorias al Mundial 2026 y el punto, que resultó bueno al final, la tiene ahora en la quinta casilla de la tabla de posiciones.

Pero al tiempo que se peleaba cada pelota y que Jhon Arias se hacía figura en Quito, dentro de las fronteras se vivía un nuevo round en la pelea por el rating entre los canales Caracol y RCN.



Los datos de la firma Kanter IBOPE Media se publicaron este miércoles y los competidores recibieron reportes del citado duelo y de los otros que transmitieron este martes en la fecha de las Eliminatorias



¿Conclusión? Caracol volvió a liderar con el partido Ecuador vs Colombia, el programa más visto con 18,12 puntos de rating en personas y 36,56 en hogares. Su competidor, el Canal RCN, fue sexto con 4,70 y 10,44 respectivamente.



Los duelos Venezuela vs Chile, Paraguay vs Bolivia, Uruguay vs Brasil y Perú vs Argentina del top 5 del día también privilegiaron a Caracol, que arrastró con el noticiero del mediodía.



Un detalle más: si se cuentan los cuatro partidos de Colombia en lo que va de las Eliminatorias, el momento es que RCN estuvo más cerca de Caracol fue contra Venezuela (67 por ciento vs 33 por ciento), pues contra Chile la diferencia fue de 72 por ciento frente a 28 por ciento, contra Uruguay fue 71 por 29 por ciento y contra Ecuador la diferencia fue 79 por ciento vs 21 por ciento.

¡LA MAYOR DIFERENCIA DE CARACOL A RCN!



La eliminatoria (vs Venezuela) empezó con un 2-1 para Caracol sobre RCN. Es decir, de 3 personas, 2 veían al 'Molusco' y el restante a las 3 letras.



Pero anoche, ante Ecuador, se amplió la ventaja con un 4-1 contundente. Rating de 18.12…

Vale recordar que las actuales Eliminatorias abrieron por primera vez la puja por el rating entre los dos canales, pues antes y pro varios años, los derechos eran solo de Caracol.