¿Recortaron ventaja? Así fue rating de Caracol y RCN en Eliminatorias

La Selección Colombia igualó 2-2 contra Uruguay en Barranquilla, un resultado que dejó la sensación de dos puntos perdidos por el agónico penalti que les dio a los visitantes un punto importante.

Pero al tiempo que se enfrentaban con un interés deportivo ambas selecciones, en la televisión se libraba una nueva batalla por el rating, en horario atípico como el de las 3:30 p. m. entre semana.



Solo en esta edición del certamen suramericano se está dando esa puja, que por ahora no registra mayores cambios con respecto a la primera doble jornada.



Según el reporte de Kantar Ibope Media, del jueves 12 de octubre, Gol Caracol, con Javier Hernández y Gustavo Alfaro, tuvo el puntaje más alto con su transmisión del partido Colombia vs. Uruguay, con 11,47 puntos de rating.



Por su parte, la transmisión del canal RCN, con Javier Fernández y Carlos Antonio Vélez, tuvo un puntaje de rating de 4,68.



El informe también reveló que Caracol registró un puntaje superior el de su competidor en las transmisiones de los partidos Brasil vs. Venezuela (8,62) y Argentina vs. Paraguay (8,33).