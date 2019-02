Así está hoy la Selección de Queiroz: hay hombres, nombres... y dudas

Carlos Queiroz asume la dirección técnica de Colombia con certezas: tiene equipo hoy, tiene recambio para el futuro y un camino andado para empezar a escribir su historia. Pero también con dudas: no es un momento ideal para las figuras y el mercado local está estancado.

El equipo que jugó los últimos amistosos en Estados Unidos al mando de Arturo Reyes demostró que es un grupo con memoria y que puede competir en cualquier momento, porque tiene la calidad suficiente para resolver la falta de trabajo de un DT en propiedad desde hace cinco meses.



Es cierto que mostró un juego fluido, pero también lo es que quienes más brillaron, como en el caso de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, no han logrado mantener su nivel en el punto más alto en los meses recientes.



En el papel, la proyección hacia el futuro es lo más prometedor. En el ataque, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel están inspirados en Italia y Rafael Snatos Borré, clave en el título de Copa Libertadores de River también sigue en buena racha: son la nueva generación de goleadores.



En el medio campo, se ha ido dando lentamente el relevo de Carlos Sánchez y Abel Aguilar hacia otros nombres nuevos como Jorman Campuzano, que se suma a los mundialistas Wilmar Barrios, Jéfferson Lerma, Matheus Uribe, jóvenes pero ya con el roce internacional suficiente.



No es tan favorable el panorama en defensa. La novedad es Frank Fabra, quien se recuperó de una grave lesión y volvería al lateral izquierdo, pero Ospina, Mina, Dávinson y Arias no parecen tener reemplazo.



Para hacerse una idea más ajustada, es bueno repasar la actualidad de los últimos jugadores en competencia con Selección Colombia, los titulares en el partido contra Inglaterra en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, además de los referentes. Aquí, los datos: