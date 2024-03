Así es el calendario completo de Colombia en los Juegos Olímpicos 2024

La Selección Colombia femenina participará desde el próximo mes de julio en los Juegos Olímpicos de París 2024, certamen donde se ganó el cupo gracias a su subcampeonato en la Copa América femenina 2022 realizada en nuestro país.



El combinado tricolor verá acción por tercera vez en su historia en una cita olímpica en donde se espera que Colombia haga buen papel debido a la calidad del plantel que es liderado por Linda Caicedo y Catalina Usme.



Pues bien, este miércoles, Colombia conoció sus rivales para las justas. El seleccionado de Ángelo Marsiglia competirá en el Grupo A con Francia, la anfitriona, Canadá y Nueva Zelanda.

Ante esto, Colombia ya sabe la fecha de sus encuentros de la fase de grupos en el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos y los escenarios donde disputará sus respectivos encuentros.



Colombia debutará contra Francia el 25 de julio en el Stade de Lyon a las 3 de la tarde (hora colombiana). Luego, se medirá a Nueva Zelanda en Lyon el 28 de julio a las 11 de la mañana (hora colombiana).



Finalmente, el tercer encuentro del seleccionado en la fase de grupos será el 31 de julio en el Stade de Nice a las 3 de la tarde (hora colombiana)



Calendario completo de fase de grupos de Colombia en los Juegos Olímpicos 2024



Francia vs. Colombia



25 de julio de 2024



Stade de Lyon



3:00 p.m.



Colombia vs. Nueva Zelanda



28 de julio de 2024



Stade de Lyon



11:00 a.m.



Colombia vs. Canadá



31 de julio de 2024



3:00 p.m.



Ante una eventual clasificación como primera de grupo, Colombia jugará los cuartos de final en Nantes el 3 de agosto ante el mejor tercero del grupo B o C. En caso, de ser segunda de grupo, jugará el mismo día en Marsella contra el segundo del grupo B.



Además, si es tercera de grupo y es mejor que el tercero del grupo B, Colombia deberá enfrentar al ganador del Grupo C ese 3 de agosto en Lyon.



Finalmente, de ser semifinalista, podría jugar o en Marsella o en Lyon el 6 de agosto, dependiendo su posición en el cuadro que se definirá en la fase de grupos. En caso de llegar a la final, la jugará en el Stade de France el 10 de agosto, pero si cae en semis definirá la medalla de bronce el 9 de agosto en Lyon.