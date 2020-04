Proceso de selecciones colombianas ha seguido su marcha en cuarentena

Muchos procesos físicos que venían rodando quedaron interrumpidos en el país con la aparición del covid-19, entre ellos los que adelantaban las selecciones colombianas para prepararse hacia los certámenes internacionales del próximo año.

Sin embargo, la tecnología ha permitido que no se frenaran del todo. Aprovechando plataformas y aplicaciones, la Federación Colombiana de Fútbol constituyó un equipo interdisciplinario que busca mantener un lazo estrecho con juveniles y profesionales.



Desde la categoría inferior hasta la de mayores se logró orquestar un trabajo en conjunto que orienta el portugués Carlos Queiroz como director técnico del seleccionado absoluto, muy de cerca con Jorge Serna, Arturo Reyes y Héctor Cárdenas -encargados de la Sub 15, Sub 20 y Sub 17, respectivamente-, cada uno desde su ciudad de origen.



Las conversaciones y capacitaciones virtuales con el profesor Queiroz son constantes, hasta dos y tres veces a la semana, lo mismo que con los médicos y preparadores físicos.



Las sesiones también involucran a Mario Yepes, gerente deportivo de la Federación, y a Iván Novella, director de Desarrollo Deportivo.



Así, se trata de compensar lo que no puede realizarse en las canchas. Por ejemplo, la Sub 17 iba a iniciar una veeduría nacional a comienzos de marzo, empezando por Manizales, luego pasaba a Villavicencio, Cúcuta, entre otras, finalizando en Cali. El plan sería coordinado con las respectivas ligas y entrenadores, pero hoy todo es una incertidumbre y preocupa bastante a los técnicos.



Las Eliminatorias al Mundial de Catar, que era el primer evento del calendario para Colombia, quedaron suspendidas de momento, resintiendo las finanzas de la FCF. Como se sabe, la entidad accedió a realizar una rebaja salarial al timonel del seleccionado de mayores, propuesta por el mismo Carlos Queiroz. No obstante, el trabajo organizativo no se detiene.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces