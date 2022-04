Arturo Reyes no duda en ser candidato: 'si alguien conoce todo soy yo'

"Si alguien conoce a todo el fútbol colombiano soy yo", declaró Arturo Reyes tras ser consultado en De fútbol se habla así, de Directv Sports, sobre si sería un buen candidato para dirigir a la Selección Colombia tras la salida de Reinaldo Rueda. El extécnico del Junior no titubeó al decir que tiene a todos los jugadores en su cabeza y que dirigir a la tricolor "es muy fácil".



Reyes habló de la posibilidad que en Federación Colombiana de Fútbol se decidan por él para asumir como técnico de la mayores, y aunque reconoció que anda tras un nuevo proyecto, posiblemente con un club del exterior, si lo llaman para dirigir a la Selección Colombia no lo dudaría. Se siente capacitado y no vacila al decir que a muchas de las nuevas figuras las conoce bien.



"Fue una grata experiencia", mencionó Arturo Reyes recordando los cuatro partidos que orientó en la tricolor, antes de la llegada de Carlos Queiroz. "Lo que nosotros hicimos fue traer una base de los jugadores que estuvieron en el Mundial anterior y darle oportunidad a unos que estaban en nuestra liga, y otros por fuera, que no se habían puesto la camiseta de la tricolor. Ampliar el espectro para que el entrenador que llegara, que fue Queiroz, tuviera la posibilidad de ver esos cuatro juegos y llevarse una idea".



Y continuó: "Las cosas salieron bien, simplemente yo tenía claro que yo era el entrenador de la Sub-20 y mi propósito era llevar a un Mundial a esta selección, y una vez terminaron esos cuatro partidos, seguimos en la tarea".



¿Se ve dirigiendo a la selección absoluta? Reyes mencionó que "dirigir a la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha FIFA estemos encaminados en algún proyecto deportivo".



El extécnico de selecciones juveniles de Colombia y quien estuvo al frente del Junior en 2021, agregó: "Voy a decir algo que no debería decir, pero me voy a atrever, he tenido la posibilidad de dirigir grandes jugadores en la selección mayor y tengo en mi cabeza una gran cantidad de jugadores de todos las edades desde el 97 hasta el 2003, y si hay alguien que conoce a todo el fútbol colombiano soy yo. No me toca a mí decidir, pero también estoy esperando que se resuelva una posibilidad que se puede abrir y que me entusiasma (...) A mi me parecer dirigir a estos jugadores es muy fácil, al jugador de fútbol hay que dejarlo ser. Hay unas responsabilidades pero en selección sinceramente es muy fácil".



Reyes ha sido duramente criticado por la afición y en los últimos días que su nombre empezó a figurar como posibilidad, la cual no descartó Ramón Jesurún, dijo que "trato de aislarme un poco de todos estos temas porque siento que las críticas en algunos momentos han sido justificadas, en otros no. No es contra Arturo Reyes sino contra el cargo de entrenador. Decirles que el tiempo le da la razón al que lo tiene y ahí están la cantidad de jugadores que hemos tenido la oportunidad de dirigir en Sub-19, Sub-20. Sub-23 y mayores".



Justamente hablando de nuevas convocatorias en la tricolor, el entrenador mencionó unos cuantos jugadores que a su juicio deben estar en la mayores pensando en el próximo Mundial. "Colombia siempre ha tenido muy buenos jugadores y eso que pasó de tener siete partidos sin marcar gol es algo fuera de lo normal. Son momentos de una Eliminatoria difícil como esta. Ese recambio que se a ver empezó desde el Mundial de Rusia con (José) Pékerman tiene jugadores jóvenes con posibilidades de pertenecer a este siguiente ciclo y hay que mezclarlo con jugadores que están saliendo y los que estuvieron en el Preolímpico como (Eduard) Atuesta, (Jorge) Carrascal, (Willer) Ditta, (Álvaro) Angulo. Hay una buena camada y se puede hacer una mezcla para regresar al Mundial. No tengo duda que la selección va a ir al próximo porque tenemos buen material, pero hay que empezar a trabajar desde ya".



Arturo también se refirió a la actualidad de Luis Díaz y el futuro que ve en Daniel Ruiz. "Una de las grandes cualidades que tiene Lucho es la facilidad con la que se adapta. Lo vi en la Sub-20 de Barranquilla y hacía cosas impresionantes. No ha necesitado mucho tiempo para ser titular, ahora llegó al Liverpool que es un club que va de acuerdo a sus características. En ese paso por Porto mejoró mucho la toma de decisiones y la definición. Él no tiene techo y está feliz, se le nota. Va a seguir mejorando y los jugadores que tiene al lado lo van a hacer crecer. La mejor versión de Lucho todavía no la hemos visto".



​"Yo a Daniel (Ruiz) lo tuve en Selección Colombia (Sub-20) y es un jugador que tiene un fútbol alegre y está en pleno crecimiento, no tiene techo, y está siendo bien dirigido. Lo tiene todo para ser importante en la mayores, no tengo duda que en poco tiempo lo vamos a tener en el fútbol internacional", reconoció.



Finalmente, el técnico samario dejó claro que ahora su plan es encontrar, junto a su cuerpo técnico, un proyecto para dirigir. "No ha pasado mucho tiempo, van cuatro meses. Hay técnicos que llevan un año sin dirigir y en Colombia todo es muy competido, también se le da la posibilidad a técnicos de afuera. Por ahí hay algo en el fútbol internacional, pero aquí no es fácil. Estoy en buen momento para tomar un proyecto y ser campeón".