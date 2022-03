Arturo Reyes se confiesa: ¿‘cajón’ a Queiroz en Selección fue cierto?

Arturo Reyes quedó cesante desde que salió de Junior de Barranquilla a finales del año anterior, y muchos rumoraron que volvería a ser el técnico de la Selección Colombia Sub-20, papel que desempeñó por varios años en la Federación Colombiana de Fútbol.



Su buena relación con el presidente Ramón Jesurún hacía creer que volverían a contratarlo en la Federación, pero nada de eso se dio y por eso Reyes espera una oportunidad y un proyecto atractivo para regresar a la dirección técnica.



“Escuché a muchas personas diciendo que cuando acabara mi trabajo con Junior iba a regresar a la Selección. Yo pasé mi carta de renuncia, es más, al día de hoy, no he tenido ni una sola conversación con el presidente Ramón Jesurún, por voz, al menos. Simplemente, estoy esperando a que se abra alguna posibilidad. El de allá arriba, el barbudo (Dios), es especial conmigo, siempre me ha acercado a buenos proyectos, cosas muy buenas, y lo mejor está por venir”, dijo Reyes en ‘El VBar Caracol’.



En la charla con la cadena radial, Reyes se expresó por primera vez sobre la salida de Carlos Queiroz de la Selección de mayores y se atrevió a hablar del supuesto ‘cajón’ que le hicieron para su salida.



“Yo no sé si él renunció o lo echaron, pero sí puedo decir que es un gran trabajador y que se aprende mucho con él (...) Yo no creo que le hayan hecho ‘cajón’. Por esos días, España le metió seis goles a Alemania y nunca se dijo que los jugadores le hicieron ‘cajón’ a (Joachim) Low”, confesó.



Reyes también habló de su salida del Junior y confesó que “no esperaba esa decisión”. Y añadió: “No sé si fue justa o no. La respetaré siempre, pero creo que el Junior que tuvimos, intentó jugar, aunque nos costaba salir a proponer. No pudimos llegar a la final porque encontramos a un Cali muy fuerte”.