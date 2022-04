Arturo Reyes fue claro: posibilidad de dirigir a la Selección Colombia

El nombre de Arturo Reyes volvió a sonar para estar en la Selección Colombia de mayores, pues para Ramón Jesurún es una posibilidad de que regrese, ya que lo conoce desde hace muchos años, lo tuvo en las categorías Sub-20 y Sub-23, y le dio su respaldo hasta para dejarlo renunciar y que dirigiera al Junior de Barranquilla.



Este miércoles, Reyes habló con Caracol Radio y fue claro a la hora de hablar de un regreso a la Tricolor.



“Esa parte no la he escuchado, me he limitado a ver los noticieros. Esa posibilidad de boca de él no la he escuchado, seguramente sí ustedes lo dicen es porque él lo comentó, yo creo que cualquier entrenador colombiano le gustaría dirigir la Selección absoluta, es lo máximo para todo entrenador”, comentó Reyes.



El entrenador añadió: “Creo que he hecho el trabajo en categorías menores, un buen trabajo en mi concepto, después de ahí tuve la posibilidad de dirigir la Selección mayor en partidos de preparación, me sentí muy cómodo. Lógicamente que yo tenía claro que no iba a ser el entrenador, eso era momentáneo mientras la Federación encontraba un entrenador, siempre lo dije”.



“La idea en esos partidos siempre fue llamar la mayor cantidad de jugadores que tenían un buen momento, junto a los jugadores que todavía podían estar en Selección mayor. Eso fue lo que hicimos en esos partidos”.



Y Reyes no dudó en aceptar sus deseos de dirigir a Colombia: “Cualquier entrenador colombiano le gustaría tener la posibilidad de dirigir una Selección mayor.