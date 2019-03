Mal comienzo para Colombia: perdió 1-2 contra Argentina en Perú

La Selección Colombia debutó con derrota 1-0 contra Argentina en el Sudamericano Sub-17 de Perú. Este resultado obliga al combinado nacional a tener buenas presentaciones contra Brasil, Uruguay y Paraguay.

En un partido complicado por el difícil terreno de juego, el cual es un césped sintético que no permite que los jugadores se sientan cómodos y puedan tener el mismo desempeño que en una cancha natural. La Selección Colombia mostró cosas interesantes, varias chances de gol generadas por el buen juego por las bandas que generó con Juan Manuel Cuesta y Dylan Borrero.



Argentina se fue arriba en el marcador al minuto 45 del primer tiempo con un gol de Ignacio Fernández tras un error del arquero Miguel Sánchez. Esta situación no impidió que la Selección Colombia generara 3 opciones de gol de la mano de sus laterales, quienes inquietaron el arco de Rocco Ríos.



Sin embargo, el partido en el primer tiempo se disputó mucho en el medio del campo, con la buena presencia de Yoni Quintero y Andrés Arroyo para el equipo colombiano.



En la segunda parte del partido, Colombia adelantó las líneas y generó algunas ocasiones de gol importantes de la mano de Arroyo, Borrero y el jugador de Barcelona Juan David Fuentes, quien ingresó al minuto 78 y tuvo un tiro desde el borde del área que pasó muy cerca del arco de Ríos.



El partido se complicó más con el gol de Exequiel Zeballos tras un error en la defensa colombiana que quedó mal parada y con buen pase filtrado el delantero argentino aprovechó para definir en soledad contra Miguel Sánchez que poco pudo hacer.



Colombia puso presión en el partido con el gol de Johan Campaña al minuto 89 para poner el 1-2 en el partido y presionar al cuadro argentino. En los últimos minutos, Juan David Fuentes inquietó a la defensa rival con una buena jugada individual que no pudo concretar.



El partido terminó 1-2 y lamentablemente, la Selección Colombia perdió pero dejó buenas sensaciones para el próximo partido contra Uruguay el martes 26 de marzo a las 5:10 p.m.