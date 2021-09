Selección Colombia conoció árbitros para fecha triple de octubre

Este miércoles la FIFA dio a conocer la nómina de árbitros designados para dirigir la fecha triple de octubre en la Eliminatoria Sudamericana a Copa Mundial de Catar 2022. La Selección Colombia se medirá a Uruguay en Montevideo y en Barranquilla espera por Brasil y Ecuador. Tendrá terna venezolana, argentina y peruana. ¿De quiénes se trata?



Jueves, 7 de octubre

Uruguay vs. Colombia

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Árbitro asistente 1: Tulio Moreno (Venezuela)

Árbitro asistente 2: Lubin Torrealba (Venezuela)

Cuarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Víctor Carillo (Perú)

AVAR: Milciades Saldívar (Paraguay)





Domingo, 10 de octubre

Colombia vs. Brasil

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky (Argentina)

Árbitro asistente 2: Cristian Navarro (Argentina)

Cuarto árbitro: Fernando Echenique (Argentina)

VAR: Piero Maza (Chile)

AVAR: Juan Lara (Chile)



14 de octubre

Colombia vs. Ecuador

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Árbitro asistente 1: Jonny Bossio (Perú)

Árbitro asistente 2: Coty Carrera (Perú)

Cuarto árbitro: Michael Espinoza (Perú)

VAR: Leodán González (Uruguay)

AVAR: Gery Vargas (Bolivia)