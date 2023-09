¿Buenas o malas noticias? Colombia conoce árbitros para Eliminatorias

Todo está programado ya para las jornadas tres y cuatro de las Eliminatorias al Mundial de 2026, incluso algunas polémicas asignaciones arbitrales.

La Selección Colombia se medirá el 12 de octubre a Uruguay en Barranquilla y el 17 viajará a Quito para enfrentarse a su similar de Ecuador.

​

​El recuerdo es malo pues, en la pasada clasificatoria, contra estos mismos rivales, Colombia perdió 0-3 en el Metropolitano y fue goleado 6-1 por la 'Tri' en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.



Pero ahora que quiere dejar en el pasado ese mal sabor, un detalle no suma: hay controversia por la elección de los árbitros que se encargarán de estos duelos, particularmente por el chileno Piero Maza, quien será debutante en estas Eliminatorias.



Es que el juez estuvo en el VAR en aquel célebre duelo entre Perú y Brasil, el 13 de octubre de 2020 por las Eliminatorias a Catar 2022, cuando se impuso la 'verdeamarela' por 2-4, con dos penaltis muy polémicos que dieron, literalmente, la vuelta al mundo.



Para el segundo duelo la queja no es tanto la experiencia sino la nacionalidad, pues los colombianos no tienen buenos recuerdos de los argentinos.

​

Estas son las controvertidas elecciones arbitrales para los duelos de Colombia:

​

Colombia vs Uruguay

Central: Piero Maza – Chile.

Asistente nro. 1: Claudio Urrutia – Chile.

Asistente nro. 2: Miguel Rocha – Chile.

Cuarto árbitro: Felipe González – Chile.

VAR: Juan Lara – Chile.

AVAR: Edson Cisternas – Chile.



Ecuador vs Colombia

Central: Facundo Tello – Argentina.

Asistente nro. 1: Juan Pablo Belatti – Argentina.

Asistente nro. 2: Diego Bonfá – Argentina.

Cuarto árbitro: Yael Falcón – Argentina.

VAR: Jorge Baliño – Argentina.

AVAR: Ezequiel Schenone – Argentina.