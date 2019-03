Arturo Reyes dio a conocer los jugadores para el primer microciclo de la Selección Colombia de cara al Mundial Sub-20, que se disputará en Polonia. Entre las mayores novedades está la llegada de recambio en el ataque.



Jhon Quiñones Saya, Andrés Amaya, Jaminton Campaz, Brayan Castrillón son algunas de las caras que llegan para buscar mejores recursos en ofensiva.



Con la llegada de ellos, Reyes sacó a Jader Valencia, Dilan Ortiz, José Enamorado y otros que juegan en el exterior como Iván Angulo y Jaime Alvarado, de los más destacados.

Pero, ¿qué es lo que busca Reyes?

Sin lugar a dudas el poder ofensivo de Colombia estuvo muy limitado en el Suramericano. La inclusión de Castrillón y Amaya le pueden dar un poco más de juego por el centro del campo, aunque ellos también se han mostrado en el fútbol colombiano como jugadores hábiles por la banda.



Sin embargo, jugar pegado a la raya es una característica que está más cercana a Quiñones Saya y Campaz, que con América y Tolima, respectivamente, han tenido la responsabilidad de desbordar con su velocidad en el fútbol colombiano.



No obstante, parece que en la filosofía que Reyes busca instaurar en la Selección Colombia Sub-20 no es con un ‘10’ clásico. El técnico samario no ha convocado a ningún jugador con estas características y el juego seguirá supeditado a lo que den las caras nuevas y a seguir con el juego externo como la fortaleza.