30 años del 5-0 a Argentina: el día que cambió el fútbol colombiano

¿Qué estaba haciendo usted el día del 5-0 de Colombia a Argentina? Todos los que teníamos uso de razón recordamos ese día al detalle: cada minuto del partido, cada detalle, cada grito e gol, cada puñal al corazón de los encopetados gauchos.

El once titular de ese día en el estadio Monumental se recita de memoria: Óscar Córdoba; Chonto Herrera, Alexis Mendoza, Luis Carlos Perea y Wilson Pérez; Barrabás Gómez, Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Carlos Valderrama; Faustino Asprilla y Adolfo Valencia. El técnico Francisco Maturana no quiso tocar su obra de arte, no hizo ningún cambio.



Aquel partido empezó a ganarse semanas antes, cuando Colombia derrotó 2-1 a Argentina en Barranquilla, con goles de Adolfo Valencia e Iván Valenciano. Caía un invicto de 33 partidos. Era el anuncio de la debacle.



Diego Maradona estaba en la tribuna del estadio Monumental, no tenía equipo y no fue tenido en cuenta, pero allí estaba, calentando el ambiente con su "Argentina arriba, Colombia abajo". A ese 'gallito', otro igual: Faustino Asprilla caminó por la cancha del Monumental en el calentamiento usando un teléfono celular, en un arranque de confianza que provocó toda suerte de insultos de los argentinos, a quienes les prometía dos goles.





Colombia 5-0 Argentina CON NARRACION ARGENTINA eliminatorias 1994



El primer gol era un pase filtrado del Pibe Valderrama a Freddy Rincón y una definición de crack para el 1-0 a los 41 minutos. A los 50 minutos era el turno para la joya del Tino Asprilla y entonces el show de Óscar Córdoba, definitivo para mantener su arco en cero.



Impotentes, los argentinos veían cumplir la sentencia: en dos minutos, Rincón repitió la dosis (minuto 74) y Asprilla hizo el 4-0, bañando a Sergio Goycochea (75). El silencio era sepulcral en el Monumental.



Vinieron los golpes, Simeone en modo Rambo rompiendo la boca del Tren Valencia y este anotando el quinto como respuesta. El hoy DT del Atlético de Madrid merecía la expulsión pero ‘Barrabás’ Gómez le habría pedido al juez Ernesto Filippi: “No lo eches, que después van a decir que les ganamos porque tenían diez"



Argentina fue al repechaje en esa oportunidad contra Australia tras una Eliminatoria fatal para el Mundial de 1994. Colombia le dio, sin duda, una estocada.



Qué íbamos a saber de celebraciones en este lado del mundo. Según cifras de las autoridades de la época, la celebración del 5-0 produjo 85 muertos y más de 900 heridos. Locura colectiva. La tapa del Gráfico en negro con la palabra 'Vergüenza' y los aplausos de Maradona al equipo colombiano fueron el final feliz de aquella inolvidable película. Pelé graduó a Colombia de candidato a campeón mundial. Y nos lo creímos. Qué íbamos a saber nosotros de imposibles...