Ángela Barón: ‘Vamos a salir a buscar esos últimos tres puntos’

La Selección Colombia terminó su preparación en campo, para recibir este miércoles a Chile por la última fecha de la fase regular del grupo A de la Copa América Femenina 2022. Antes del entrenamiento, la defensora Ángela Barón, habló ante los medios de comunicación sobre cómo afrontar este duelo.

“Sabemos que va a ser algo difícil, pero no imposible. Vamos con toda la confianza de que vamos a salir a hacer un buen trabajo y sacar los tres puntos; definitivamente es un equipo que no se rinde, no se da por vencido, pero nosotras también somos así. Una desventaja que tienen es que nosotras estamos jugando en casa y el aliento que nos dan todas las personas que salen, nos ayuda bastante”.

Resaltó la manera como las recibió Cali y lo que esperan de las demás ciudades: “la manera en cómo nos recibió Cali fue algo muy lindo y en mi opinión lo único mejor de representar a tu país, es hacerlo acá en casa con todos. Nosotras esperamos que en Armenia y Bucaramanga sea igual, que nos reciban de la misma manera”.

Referenció el mejoramiento de la zona defensiva y cómo las apoyan las jugadoras de experiencia: “hemos estado trabajando muchas cosas, específicamente en la defensa; corrigiendo ciertas cosas para que no nos agarren en el contragolpe y creo que lo hemos estado haciendo muy bien. El apoyo que nos han dado las jugadoras veteranas ha sido excelente y lo hace todo mucho más fácil”.

Quieren salir a ganar y obtener el puntaje perfecto del grupo: “nosotras estamos enfocadas en lo de nosotras y solo dependemos de nosotras, vamos a salir a buscar esos últimos tres puntos para salir de primeras en el grupo”.

Contó cómo ha sido su conocimiento de la cultura colombiana, al nacer en Estados Unidos, pero su madre siendo de Bogotá: “son dos culturas muy diferentes, al principio me dio un poco duro por venir de Estados Unidos y estar aquí en Colombia, pero la verdad me han recibido muy bien acá y me siento como parte de la familia”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15