Román, al punto: 'después de lo vivido estoy más fuerte y consciente'

Pocos como Andrés Felipe Román saben lo que es un obstáculo. En un pestañeo pasó de hacer realidad el sueño del fútbol internacional a la pesadilla de temer que no volvería a una cancha de fútbol. Hoy su historia es, de nuevo, más cercana al sueño, al de la Selección Colombia.

Toda esa película, que solo conocen él y su entorno, pasa frente a sus ojos mientras luce el uniforme tricolor. DE la firma de su primer contrato con Boca Juniors pasó a la decisión de no ficharlo por una supuesta miocardiopatía hipertrófica, una de las principales causas de muerte súbita en deportistas de alto rendimiento, la cual fue descartada después tras someterlo a decenas de exámenes especializados en el país y en el exterior.



Breve, muy breve en cada una de sus respuestas, Román casi resumió casi en una sola frase lo que pasó en esos cinco meses sin jugar: "siempre es especial estar acá. Después de lo vivido estoy más fuerte y mas consciente de lo que puedo dar. Estoy muy feliz".



Hacia atrás, dice él, prefiere no mirar, aunque sí que fue un proceso lleno de dificultades: "trato de pasar el capítulo, mi presente es esta selección y millonarios mi club y anda más, seguir adelante... Ha costado un poco la puesta a punto, el ritmo de partidos, los viajes, cuesta pero tengo mentalidad positiva para tomar el ritmo y he hecho las cosas de la mejor manera, eso se ha evidenciado en los partidos que he jugado".



Lo suyo en estos cuatro días será "trabajar, es la mentalidad del profe, buscar intensidad y conocernos un poco más, siempre fue así", y aportar, en la medida de lo posible, lo suyo: "más salida y fortaleza en marca".



Román tiene una ventaja adicional sobre muchos 'convocables' en este morfociclo: "he jugado en La Paz, es un tema de acondicionamiento un par de días", dijo.



Para entender un poco más lo que pasa con él, ayudó lo que comentó su compañero en este morfociclo, Andrés Andrade: "​le preguntamos como se sentía después que el esté tranquilo y feliz ya es un avance, todos lo apoyamos en ese momento tan difícil y ahora mucho más, lo merece por el gran jugador que es", dijo el jugador de Nacional.



Así lo vio también Jonathan Murillo: "a Román lo admiro por su capacidad para levantarse, uno se solidariza con él, todo es obra de Dios, es un gran jugador, lo he enfrentado y sé sus capacidades", señaló.