Llinás hizo lo que Juanfer y James no: ‘Advirtió que no lo convocaran'

La Selección Colombia terminó la fecha FIFA, luego del empate contra Corea del Sur y derrotar a Japón. Cosas interesantes dejó el trasegar de la tricolor en territorio asiático, pero, con una polémica que estuvo presente incluso, desde antes de iniciar la participación.



El llamado de Juan Fernando Quintero estuvo en el foco de la opinión. Desde antes de partir rumbo a Asia, se sabía del malestar del jugador, por lo que estuvo al margen de la competición con Junior, al no disputar el juego contra Santa Fe.



Sumándole a esto, todas las versiones que surgieron de lado a lado y finalmente, su desconvocatoria de la tricolor. Por el lado de James, salió con molestias contra Corea del Sur y Néstor Lorenzo decidió no usarlo, para evitar complicaciones, pues venía de no jugar un buen tiempo en Grecia.



Carlos Antonio Vélez, en su espacio de Antena 2, criticó el accionar en varias ocasiones, en ambos casos. Enfatizó la necesidad de excluirlo y de ser claros con el estado de salud de los jugadores, además, dio como ejemplo el caso de Andrés Llinás, quien se ha vuelto habitual para Néstor Lorenzo.



“Llinás, el ‘monito’ de Millonarios, él advirtió a la Federación Colombiana de Fútbol y al cuerpo técnico, que no lo convocaran porque él no estaba en condiciones. Apenas se estaba recuperando. Eso es correcto, eso es honesto y decente. La Selección Colombia no es una clínica de recuperación, ni tampoco una agencia de viajes”.



Además, agregó “Qué diablos estaban haciendo Quintero y James lesionados con la delegación. Quintero había sido desafectado oficialmente. Una vez a uno lo desafectan, se sube a un avión y se va para el club. Él tiene que estar en Barranquilla, recuperándose de la mano del equipo que le paga. Ahí lo vi, sentado en la tribuna”.