Aprovecharon la 'palomita': tres hallazgos de Lorenzo en Selección

Pasó, con poco suceso, el amistoso entre la Selección Colombia y su similar de Venezuela, duelo en el que se habló más de los problemas técnicos en la transmisión de TV que del juego mismo.

De la victoria 1-0, gracias a un autogol, no fue mucho lo que pudo extraerse. Es cierto que, considerando que eran jugadores que por primera vez se veían juntos en una cancha -algunos incluso vestían la tricolor por primera vez-, no podía esperarse mucha pirotecnia, pero también que individualmente podrían haber dejado mejores sensaciones.



A riesgo de sonar injusto, pocos pusieron poner a pensar a Néstor Lorenzo aunque, por fortuna, justo fueron jóvenes que podrían representar el anhelado 'recambio generacional'. Estos son los destacados del amistoso en Estados Unidos:





Andrés Gómez

El extremo de 21 años (¡21!) apareció tal como se recordaba cuando era figura del medio local en 2022: punzante, ambicioso, valiente, veloz. Su versión Real Salt Lake City en la MLS luce más madura pero sin negociar el vértigo en la salida justo por el sector derecho, donde sin duda se requieren opciones cuando a Jhon Arias se le retrasa en la cancha y a Sinisterra no se le asegura continuidad. Joven, talentoso e impetuoso, parece llenar todas las casillas del formulario.



Samuel Velásquez

Una posición de lateral izquierdo siempre es una aparición que hay que analizar en Colombia: es nuestro talón de Aquiles. A sus 20 años, la promesa de Atlético Nacional aprovechó la poca exigencia del rival para proyectarse siempre firme en ataque, ofreciéndose para el pase y participando con personalidad en la tarea ofensiva. ¿Ya dijimos que tiene 20 años y que además conoce el puesto de zaguero central? Bueno, suena al polifuncional que hay que tener en el radar.

​

Ian Poveda​

​No lo miraron en las selecciones juveniles, no contó en la anterior administración con Rueda, no parecía convencer a nadie a pesar de ser una promesa en la Premier League y querer jugar, vaya uno a saber por qué, en el país de sus padres (nació en Inglaterra). Pero lo hizo por fin y no desentonó: en la línea delantera le robó protagonismo a Martínez a fuerza de ubicación e imaginación para hallar espacios de cara al área rival. Su abrazo con su familia al final del juego evidencia sus ganas de debutar. Y lo hizo bien. Ah, solo tiene 23 años.