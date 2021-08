Andrés Felipe Román sería primer confirmado de Rueda para Eliminatoria

La vida le sonríe a Andrés Felipe Román, a pesar de que este mismo año sintió que se le acababa su carrera por un dictamen de los médicos de Boca Juniors, equipo con el que no fichó por un aparente problema cardiaco muy grave, que no lo dejaría jugar más al fútbol.



Sin embargo, Millonarios realizó estudios especializados y detectó que el lateral derecho tiene corazón de atleta, algo que no le impide jugar en alta competencia. Así, el bogotano ya volvió a jugar este semestre y actualmente se encuentra en el morfociclo que organizó Reinaldo Rueda en la Selección Colombia.



El lateral ha mostrado buen nivel y sus condiciones intactas, tanto en Millonarios como en las unidades de trabajo en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. De esa manera, Reinaldo Rueda ya tendría decidido convocarlo oficialmente para la triple jornada de Eliminatorias a Catar 2022 que se realizará del 2 al 9 de septiembre.



Como es conocido, el morfociclo que adelanta Rueda con jugadores de la Liga colombiana apunta a adaptar jugadores, física y tácticamente, para que estén en el primer partido de la triple fecha, enfrentando a Bolivia en La Paz.



La memoria física en altura es indispensable, por eso los jugadores que están en Bogotá serían tenidos en cuenta para jugar en Bolivia. Así, Andrés Román ya tendría su puesto casi asegurado, por sus buenas condiciones y por otro detalle muy importante.



Entre los laterales diestros disponibles para la Selección, Santiago Arias apenas ha jugado minutos de pretemporada con el Atlético de Madrid, luego de recuperarse de una larga y complicada lesión (fractura de peroné, el 9 de octubre de 2020).



Sin embargo, el verdadero inconveniente de Rueda para armar el equipo que jugará en La Paz, lo tiene con Stefan Medina, el llamado a ser titular, por su buen nivel en Monterrey de México, su experiencia en la Tricolor y su reconocida capacidad defensiva. El antioqueño está suspendido por una fecha tras ser amonestado contra Perú y contra Argentina, lo que le generó sanción automática.



Daniel Muñoz no era la opción por estar en Europa y no tener huella de altura, pues en los planes estaría que sea titular frente a Paraguay (Asunción) y Chile (Barranquilla).



Así, el corazón de Andrés Felipe Román late con vigor, pues se acercaría su gran oportunidad en la Selección Colombia, y aportaría su granito de arena en el sueño mundialista.