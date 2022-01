¡Esa es la actitud!: 'Si me necesitan de lateral o arquero lo haré'

Andrés Colorado, de 23 años, es una de las revelaciones de la Liga Betplay y, con toda justicia, el premio ha sido la convocatoria a la Selección Colombia, con la que disputará este domingo un amistoso frente a Honduras. De esa experiencia, de sus ambiciones de llegar a jugar las Eliminatorias y sus ganas de hacer hasta arquero si hace falta, habla el campeón con Deportivo Cali.

Por las Eliminatorias



Estoy contento por el llamado porque se hicieron las cosas bien durante el semestre pasado donde se lograron objetivos grupales y personales como fue este llamado. Pienso que este partido que tenemos es muy importante para demostrarle al profe que todos estamos dispuestos y capaces de estar en la Eliminatoria, todos tenemos el sueño de poder llevar a la Selección al Mundial de Qatar.



El lío del gol



Cada uno de nosotros trabajamos para mejorar en ese aspecto que ha sido una falencia. Sabemos que no es solo de de los delanteros, también de armar bien el juego desde atrás para que ellos tengan las opciones claras con el arquero. El profe nos ha insistido mucho en lo que es el inicio de juego, en crear opciones de gol y llevar de buena manera el balón hasta los delanteros para que ellos puedan tener esa finalización que se requiere.



Compañeros de fórmula



Hemos trabajado con muchos compañeros que están en el llamado y que son jugadores muy importantes con los que me he sentido muy cómodo. Todos luchamos por el mismo objetivo que es ganarnos un puesto en esta Selección. Con Daniel Giraldo y Stiven me he sentido muy bien.



¿Polifuncional?



Cuando debuté lo hice de central, jugué muy poco en esa posición, pero la conozco, la verdad que en la posición que me requiera, no solo yo sino todos mis compañeros están dispuestos hacerlo y dar todo de sí. Si me necesita de lateral, de arquero o en cualquier lugar lo haré con toda la disposición.



El título con Cali



Creo que fue vital todo lo que se logró con el equipo, los objetivos grupales traen objetivos personales y se están viendo reflejados. Lo que sumó el título y los grandes partidos que hicimos fue importante para recibir este llamado.



La fuerza de la Liga



La llegada de grandes jugadores va a potenciar a los jóvenes, debemos sacarles el máximo provecho, debemos conocerlos para subir nuestro nivel, algo que permite volver a ser llamado en Selección. Esto es muy importante para el fútbol colombiano que estén regresando jugadores de altura y de proceso de Selección.



Ensayos con Junior



El profe antes de empezar la recuperación nos dijo lo contento que había estado por el trabajo que realizamos ayer ante Junior y Real Cartagena. Cada uno de mis compañeros dio todo y se vio reflejado en los resultados.