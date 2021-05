¿James se está cuidando para Colombia y Copa América? Dudas en Everton

James Rodríguez no se recuperó a tiempo para el último partido de Everton en la Premier League, nada menos que contra Manchester City. Está en juego la última opción de clasificar a un torneo europeo, pero no habrá discusión si no hay victoria y por eso era tan importante la presencia del colombiano. No ha podido ser así.

El anuncio lo hizo el técnico Carlo Ancelotti, parecía una señal de alarma para la Selección Colombia y sus compromisos de Eliminatorias a Catar 2022 y Copa América, pero el DT dio un parte de tranquilidad al tiempo que dejó un comentario que no cayó nada bien en la prensa local: "No se recuperó de su problema en la pantorrilla, y lamentablemente no terminó bien la temporada. Ahora estará concentrado en prepararse para la Copa América con la selección nacional. Espero tenerlo la próxima temporada, en forma y en su mejor momento", dijo.



¿No jugará cuando el club lo necesita porque se está cuidando para la Selección Colombia? La molestia se había hecho evidente hace unos días, por uno de los más ácidos críticos del colombiano: "no podía creerlo cuando escuché al comentarista Tony Jones decirle a una audiencia televisiva mundial que Ancelotti había 'querido darle descanso por el resto de la temporada' para que estuviera en condiciones de jugar con Colombia la Copa América. ¿Pagan ellos su salario?", se preguntó Richard Keys.



Sin embargo, Ancelotti, una vez más, salió en defensa de su creativo: "creo que la Copa América está en su mente cuando termine la temporada. James, lamentablemente, en el último período, no estaba en forma. Tuvo un pequeño problema que no le dio la posibilidad de jugar con regularidad, lo que tenía que hacer. Y eso es todo. Ahora, por supuesto, tiene que estar concentrado para la Copa América porque quiere jugar para su país como lo hacen todos los jugadores al final de la temporada. Esto es absolutamente normal", dijo.



Y volvió con más vehemencia: "pero decir que James estaba concentrado en la Copa América antes, no. James estaba realmente decepcionado por el hecho de que no pudo ayudar al equipo en esta parte final de la temporada. Estaba realmente decepcionado. y realmente triste. ¿Pero qué puede hacer? Tiene que estar listo cuando comience la próxima temporada y tratar de evitar el problema que tuvo esta temporada".



Lo cierto es que James no volvió cuando se necesitaba en Everton, que se habla más de las lesiones que de su aporte y ahora hay quienes lo cuestionan porque le pesa más el corazón colombiano que otra cosa. El zurdo lidera la convocatoria de Reinaldo Rueda para las Eliminatorias a Catar 2022 (contra Perú y Argentina) y para la Copa América, que ya no será en el país, y estos días serán definitivos para su recuperación. Ahora resulta que si le va bien vestido de amarillo, los de azul se incomodarán. La historia de James, una y otra vez.