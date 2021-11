Así se ahogó Colombia en casa: ansiedad, prisa, temor, ¿hasta cuándo?

David Ospina- 6

Sin mayor exigencia en el primer tiempo y con la suerte de aliada en el palo de Almirón.



Juan Guillermo Cuadrado - 5

Parecía olvidar por momentos que el suyo era el puesto de defensor: le costaba regresar y la solución era reclamar. De paso se perdió una ficha clave para el ataque.



Dávinson Sánchez - 5

Bien casi todo el primer tiempo, salvo por ese cabezazo que le sirvió a Almirón para estrellarla en el palo.



William Tesillo- 6

Discreto, casi imperceptible, pero seguro.



Yairo Moreno- 6

​Bien en los relevos en el primer tiempo pero sin la asociación con Díaz que se esperaba en la primera etapa.



Gustavo Cuéllar- 5

​Bien en la recuperación pero ineficaz en una de sus tareas esenciales: sacar al equipo desde el medio. La amarilla lo sacó del duelo contra Perú y de este partido.



Jefferson Lerma- 6

Otro que se batió en el medio, que cumplió en marca pero vio la amarilla que lo dejó fuera del duelo contra Perú.



James Rodríguez- 7

Con iniciativa pero sin socios al comienzo, vencido por el cansancio al final.



Luis Díaz- 6

El mejor de todos en el primer tiempo pero sin acompañamientos para su velocidad. AL final se hizo espeso, como todos.



Miguel Borja -4

Uno de sus partidos más grises vestido de amarillo: intrascendente ​



Luis Muriel- 5

El atacante sorpresa de la titular dio destellos de buenas sociedades con James pero no llegó a hacer daño

​



Zapata por Borja- 5

Minuto 46

Las ganas de siempre de Duván, una opción clara desperdiciada al final y fin de una historia repetida.



Cantillo por Cuéllar- 5

Minuto 46

No pudo pasar de la gran expectativa a la realidad de sacar al equipo en ataque



Valoyes por Muriel

Minuto 46

Unas veces porque no supo ubicarse bien, toras porque sus propios compañeros no le creyeron



Santos Borré por James

Minuto 80

Ganas y poco más



Arango por Lerma

Minuto 80

Ni se notó su ingreso al campo