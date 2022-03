¿500%? Rendimiento en lo que va del año de los convocados a Selección

La Federación Colombiana de Fútbol por fin dio a conocer la lista de 28 futbolistas que buscarán lograr el milagro de la clasificación al Mundial de Catar 2022. Tarea para nada fácil.



Para ello, Reinaldo Rueda echó mano de lo mejor que tienen a nivel local e internacional. Y no es para menos, le toca vencer o morir no solo para silenciar las feroces críticas sino también para salvar su puesto como seleccionador nacional.



Si el entrenador se equivocó o no solo se sabrá al término de esta doble jornada. Por lo pronto en FUTBOLRED le traemos el balance de cada convocado en lo que va del 2022.



ARQUEROS

David Ospina: ha disputado nueve partidos con Napoli en 2022 para un total de 765 minutos jugados. En ese periodo recibió siete goles y mantuvo tres porterías invictas.

​Álvaro Montero: ha disputado 12 partidos con Millonarios en 2022 para un total de 1.080 minutos jugados. En ese periodo recibió siete goles y mantuvo ocho porterías invictas.

Camilo Vargas: ha disputado nueve partidos con el Atlas en 2022 para un total de 810 minutos jugados. En ese periodo recibió siete goles y mantuvo ocho porterías invictas.



DEFENSAS



Carlos Cuesta: ha disputado siete partidos con el Genk belga en 2022 para un total de 396 minutos jugados. Recibió dos amarillas.

Daniel Muñoz: ha disputado siete partidos con el Genk belga en 2022 para un total de 593 minutos jugados. Dio una asistencia y recibió una amarilla.

Davinson Sánchez: ha disputado siete partidos con el Tottenham en 2022 para un total de 759 minutos jugados. Recibió dos amarillas.

Frank Fabra: ha disputado seis partidos con Boca Juniors en 2022 para un total de 520 minutos jugados. Anotó un gol, recibió cuatro amarillas y vio una cartulina roja.

​Jhon Lucumí: ha disputado ocho partidos con el Benk belga en 2022 para un total de 630 minutos jugados. Recibió una amarilla.

Johan Mojica: ha disputado 11 partidos con Elche en 2022 para un total de 1.020 minutos jugados. Dio dos asistencias y recibió tres amarillas.

Stefan Medina: ha disputado ocho partidos con el Monterrey mexicano en 2022 para un total de 607 minutos jugados. Anotó un gol, recibió una amarilla y una roja.

William Tesillo: ha disputado 11 partidos con el León mexicano en 2022 para un total de 990 minutos jugados. Recibió dos amarillas.

VOLANTES

​Gustavo Cuéllar​: ha disputado 11 partidos con el Al Hilal árabe en 2022 para un total de 768 minutos jugados. Dio una asistencia y recibió cuatro amarillas.

Juan Fernando Quintero: ha disputado siete partidos con River Plate y uno con Selección en 2022 para un total de 307 minutos jugados. Anotó cinco goles y dio una asistencia.

Juan Guillermo Cuadrado: ha disputado 15 partidos con Juventus en 2022 para un total de 1.110 minutos jugados. Anotó un gol, dio cuatro asistencias y recibió dos amarillas.

Jefferson Lerma: ha disputado seis partidos con Bournemouth en 2022 para un total de 517 minutos jugados. Dio una asistencia y recibió una amarilla.

James Rodríguez: ha disputado nueve partidos con Al-Rayyan de Catar en 2022 para un total de 697 minutos jugados. Anotó cuatro goles, dio cuatro asistencias y recibió tres amarillas.

Matheus Uribe: ha disputado 12 partidos con Porto en 2022 para un total de 1.035 minutos jugados. Anotó dos goles, recibió cinco amarillas y vio una cartulina roja.

Victor Cantillo: ha disputado cinco partidos con Corinthians en 2022 para un total de 182 minutos jugados. Recibió una amarilla.

Wilmar Barrios: ha disputado seis partidos con el Zenit ruso en 2022 para un total de 468 minutos jugados. Recibió cuatro amarillas.

Yairo Moreno: ha disputado cinco partidos con el Pachuca mexicano en 2022 para un total de 140 minutos jugados. Anotó un gol.



DELANTEROS



Alfredo Morelos: ha disputado 11 partidos con el Rangeres escocés en 2022 para un total de 932 minutos jugados. Anotó seis goles, dio cuatro asistencias y recibió tres amarillas.

Harold Preciado: ha disputado nueve partidos con el Santos Laguna mexicano y uno con Selección Colombia en 2022 para un total de 800 minutos jugados. Anotó cinco goles, dio una asistencia y recibió dos amarillas.

Luis Díaz: ha disputado 15 partidos entre Porto y Liverpool en 2022 para un total de 1.015 minutos jugados. Anotó cuatro goles y dio una asistencia.

Luis Fernando Muriel: ha disputado diez partidos con Atalanta en 2022 para un total de 1.015 minutos jugados. Anotó cinco goles y dio una asistencia.

Luis Sinisterra: ha disputado ocho partidos con el Feyenoord neerlandés en 2022 para un total de 644 minutos jugados. Anotó tres goles y dio cuatro asistencias.

Luis Suárez: ha disputado diez partidos con el Granada en 2022 para un total de 841 minutos jugados. Anotó dos goles.

Miguel Ángel Borja: ha disputado siete partidos con Junior y uno con la Selección Colombia en 2022 para un total de 662 minutos jugados. Anotó cuatro goles y recibió tres amarillas.

Rafael Santos Borré: ha disputado diez partidos con Eintracht Frankfurt en 2022 para un total de 779 minutos jugados. Anotó tres goles, dio una asistencia y recibió dos amarillas.