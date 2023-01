¿Al fin apareció el equipo? Tres cambios ilusionan a Colombia Sub-20

La historia tendría que haber escrito un capítulo final distinto: era una victoria, una clasificación anticipada, una gesta. Y fue un empate, un 1-1 que supo a poco visto lo visto en el campo del estadio Pascual Guerrero.

Por suerte ese resultado es solo la superficie. En el fondo hay unas modificaciones que tuvo el equipo de Héctor Cárdenas que, si bien no alcanzaron para sellar el boleto al hexagonal del Sudamericano Sub-20, sí son una invitación a la ilusión de cara al cierre del grupo A; en el que se juega todo frente a frente con Argentina.



El tan criticado DT tuvo aciertos, los tan señalados jugadores y su actitud cambiaron, el ambiente se hizo ideal para que por fin se hablara más de las virtudes, que siempre las hubo, que de los defectos. Estos fueron los ajustes que cambiaron la cara de Colombia y que dan para apuntar a la clasificación:

Otra actitud



Mucho se habló de la falta de ambición de los jugadores en el campo y de la camisa de fuerza con la que parecían salir, bien por disciplina táctica o por miedo escénico. Esta vez, como últimamente ocurre cuando el rival de en frente es una potencia, el equipo se permitió soltar presión y jugar al fútbol.



¡Y sí que había de eso en este grupo! Ocampo y Cortés fueron un tándem excepcional por derecha, a Álvarez le sentó divinamente la camiseta y el rol de zaguero central, de Salazar se habló por primera vez como opción de ataque en el torneo, la precisión de Castilla fue inspiradora, el sacrificio de Luna no admite críticas y Gustavo Puerta, que es motor, capitán, impecable lector de partidos y encima goleador, anticipa que lo vamos a ver poco por este lado del mundo. ¿No había talento? ¡Sobraba! Solo faltaba creérselo, poner la cara y jugar de tú a tú con una potencia como Brasil.



¡Abrir la Puerta!



Lo que todos esperaban era un torneo redondo del palo de la convocatoria, Jhon Jader Durán. Lo que infantilmente no vio venir el cuerpo técnico es que con el mercado europeo abierto se podía ir cualquier día y era un pecado planear un torneo sobre la base de su categoría. Pero ahí tras escena, sin ese impacto mediático, siempre estuvo el capitán. ¡Y qué capitán! Lo de Gustavo Puerta en el Sub 20 es para escribir un capítulo aparte en este Sub-20, porque disfruta por igual a la hora de hacerse sentir en la marca y a la de aparecer como fantasma con su fenomenal remate de media distancia. Suena a locura mandarlo a préstamo a un equipo menor de España, como se especula que sucederá, cuando bien podría abrirse espacio en cualquier equipo prometedor... como lo hizo Durán.



Atreverse a ganar

Desde el planteamiento, la intención de Colombia siempre fue vencer a Brasil. Y eso es día y noche con respecto a lo que habían sido sus anteriores salidas. En vez de asegurar el medio campo con tres hombres de marco apostó por dos0 -Puerta y Castilla-, ambos con rol de marcadores pero clarísimos perfiles de salida; eligió a Cortés, Luna y Monsalve para reforzar el juego interior y copar los espacios para superar en el mano a mano a los talentosos brasileños; los convenció que, sacrificándose todos en la misma medida en la marca, iban a brillar cuando se proyectaran al ataque.



Tal vez sea el caso Caraballo el único lunar, pero en el plan no era una idea descabellada que todo el juego interior que se iba a generar necesitara un referente en el área para finalizar. Como idea, lo de Colombia contra Brasil no tiene discusión.