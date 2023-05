Tres ajustes en Colombia Sub-20: a vencer a Japón y avanzar en Mundial

La Selección Colombia salvó un debut pleno de indecisiones contra Israel y con la victoria 2-1 ganó tiempo y calma para programar lo que viene: Japón y Senegal en el Mundial Sub-20 de Argentina.

Esa segunda salida será este miércoles (4:00 p.m.) y la lista de cosas a corregir no es corta. ¿Qué hacer para no pecar contra los japoneses y sumar para asegurarse en la siguiente fase de la Copa? Ojo a los ajustes:

Presión con sentido



Los lunares fueron evidentes en el debut y lo reconoció el mejor del campo, el arquero Luis Marquinez: "Presionamos mal, tomamos confianza y corregimos", dijo.



Y ese fue el tema clave: Puerta se tuvo que doblar para cubrir la ineficacia de Torres y eso abrió espacios que ni Salazar ni Ocampo lograron tapar cuando Israel lanzó atacó con Abed y Turgeman. Eso explica que los centrales Mantilla y Fernández se vieran superados y a veces sorprendidos con pases a sus espaldas que obligaron al lucimiento del portero. No faltó presión, faltó precisión.



El criticado técnico Héctor Cárdenas lo entendió a tiempo: dejó a Torres como cabeza de área y soltó al ataque a Puerta, el autor del 2-1 final, dueño de un gran remate de media distancia, como se cansó de probarlo en el Sudamericano de a categoría. Ahí puede ganar seguridad ante la velocidad aturdidora de Japón.

No es la 'Selección Yaser'







La gran lección que aprendió el DT en el debut en el Mundial Sub-20 se la dio su figura, Yaser Asprilla, pues por encontrarle un lugar sin sacrificar a otros que rindieron en el clasificatorio como Monsalve, acabó tirándolo a la banda -primero a la derecha y luego intercambiando a la izquierda-, con lo cual afectó la productividad de un chico que es desequilibrante de frente al arco y dejó sin socios a todos los atacantes.



Asprilla lució inconexo y eso impactó en la generación de juego, pues Cortés, el propio Monsalve y hasta Cabezas Hurtado se quedaron sin referencia. Por eso es clave recordar que no es la Selección Yaser, que incorporarlo cuando no estuvo en el pasado Sudamericano es una tarea sencilla si se respeta lo que hace en el día a día en el Watford y no se inventan nuevos esquemas que confunden a los que están y enfurecen a los que no. Al final, el DT debe tomar decisiones aún si son impopulares. Esa también es una lección para los más jóvenes.

Con goles no con lujo





Un Mundial de fútbol es una prueba tan efímera que al final lo único que queda, si acaso, es el recuerdo del que levanta el trofeo de campeón. Por eso no hay tiempo que perder en pruebas, ha que apelar al conocimiento y, como pasó contra Israel, darle espacio al talento individual y a ese amor propio que enderezó el barco en el clasificatorio en Colombia y que aseguró la presencia en la Copa Mundo de Argentina.



¿Qué fue lo desequilibrante? Un Óscar Cortés que hizo estragos por la banda derecha y que de cara a gol es casi infalible. Por eso lo puentes que hay que construir deben dirigirse a él, que con su velocidad y su talento es capaz de corregir fallas tan gruesas como las que se cometieron en el debut mundialista. Si hay que tirar a alguien a a banda puede ser Tomás Ángel, que es muy peligroso atacando por fuera, a Castillo Manyoma, al propio Monsalve aunque se sienta fuera e su hábitat de enlace, a cualquier otro...



Pero así como a Asprilla hay que ubicarlo detrás del 9, a ese 9, que por ahora es Cabezas Hurtado, hay que plantarlo en el área rival para que les gane en juego aéreo y choque a los asiáticos y abra espacios a extremos y atacantes de todos los calibres que caigan a posición de gol. La intensidad que se embolató contra los israelíes tiene que aparecer ahora. Después habrá tiempo de descanso.



Pases filtrados, combinación con Manyoma y Óscar Cortés. Además, le sumó otro punto importante que fue la media distancia, intentarlo siempre es importante y más cuando hay una defensa cerrada. Ante Japón, el ‘10′ debería ir por dentro para marcar diferencia y también ayudar a la primera línea de volantes a salir desde atrás.