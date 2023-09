Bienvenido el futuro: 7 herencias de Selección Colombia tras Mundial

La Selección Colombia viajó a Australia con una maleta llena de sueños y volvió cargada de orgullo, de satisfacción y hasta de ganas de revancha, tras un Mundial Femenino 2023 que queda en la historia no solo por la primera clasificación a unos cuartos de final sino por la manera como se compitió, por las revelaciones que encontró en el camino y la promesa de un futuro prometedor, retador y feliz, mucho más feliz.

Estas son siete de las herencias que deja esta inolvidable Copa del Mundo para el equipo nacional y para el fútbol femenino del país:

​

Competitividad

El gran salto de calidad que ha dado la Selección Colombia tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda pasa por la manera como se adaptó al escenario internacional. De hacer buenos partidos se pasó a hacer buenos campeonatos y eso es una inequívoca e irrefrenable señal de crecimiento. El sello de esta Selección a la hora de plantarse frente a los mejores equipos del mundo es el mismo de ellas, su ADN es el mismo nuestro y por eso ahora competimos "mirándolas a los ojos", como decía Catalina Usme.



Mentalidad

De conformarse con buscar triunfos de partidos, que fue lo que se pudo hacer cuando Colombia empezó su camino en los mundiales, se pasó a pelear mano a mano por los títulos. ¿Cómo se dio esa transformación? Desde el mismo discurso cambiaron las señales: pasamos del "queremos hacer una buena presentación" hace una década al "no vinimos a ganarle a Alemania sino a ganar el Mundial" de Usme en 2023. El talento siempre estuvo, pero ahora se le suma ambición. Esa es una señal de crecimiento. Eso ya no tiene reversa.



Revelaciones

En la Copa Mundo aparecieron caras nuevas que, poco a poco, se han ido convirtiendo en habituales para los colombianos: para todos, la mona Ana María Guzmán es un lobo en una piel de oveja que se graduó de titular en Australia a fuerza de carácter y valentía a sus escasos 18 años. La arquera Natalia Giraldo, a sus 20, es otra de las gratas apariciones, en modo bombero contra Inglaterra por la lesión de Pérez. Linda Caicedo, la estrella, el imán que atrae todos los focos, es una figura tan preponderante que es raro calificarla como revelación, pero lo es porque solo tiene 18 años y ya brilla con luz propia... felizmente para su país.



Recambio

Uno de los grandes éxitos y las herencias más sólidas que deja la Copa Mundo es la prueba de que el recambio generacional era necesario y se hizo bien. La irrupción de Caicedo y Guzmán, pero también de Manuela Vanegas, de Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Lorena Bedoya, la propia Leicy Santos, todas del presente y el futuro del equipo nacional, se sumaron veteranas como Catalina Usme o Daniela Montoya y tuvieron que elevar su desempeño a un punto que ni ellas esperaban, precisamente para meterse en ese tren que ahora se mueve con el ímpetu y el altísimo nivel de las más jóvenes. El cambio fue natural y provechoso. El dolor de lo que quedó atrás abonó este camino feliz que se transita hoy.



Evolución

El siguiente reto después del Mundial en Oceanía se llama París y los Juegos Olímpicos. Para esta base, que seguramente será muy parecida dentro del un año, es casi una revancha servida. "Quiero volver y me preparé bien para que la vida me dé la oportunidad. El fútbol femenino es mi vida y voy a estar acá hasta que me muera", decía Usme, justo tras la derrota contra Inglaterra. ¿Por qué se ilusiona a sus 33 años? Porque también ella entendió que tiene margen de crecimiento al lado de jugadoras que, después de esta Copa Mundo, van a ir a varios de los mejores equipos de Europa y van a exigirles a todas las que quieran entrar que disparen su rendimiento o se quedarán atrás.



Roce

Puede que haya pasado a regañadientes, que la desconfianza de la dirigencia nacional en el futbol femenino no haya tenido otra alternativa, lo cierto es que el éxito arrolló a todos y que hoy las selecciones nacionales, en general, tienen roce internacional, preparación al más alto nivel, concentraciones y condiciones básicas para competir como acaba de suceder. Hubo apoyo, ergo hubo resultados. Lo que se pedía a gritos se cumplió y en el camino ganaron todos.



Retos

El problema del éxito es que te gusta tanto que después no te conformas con menos. Por eso ahora, después de las sólidas presentaciones de unas jugadoras que hasta aquí han sido talentos naturales más que resultado de políticas formativas estructuradas, lo que tiene que seguir es un entorno básico que asegure la aparición de nuevos talentos. Y esa cuna obligatoria y más que nunca necesaria se llama 'Liga local profesional'. Así, con todas esas palabras y todos esos requisitos. Si en torneos semi aficionados pero aspiracionales, que no duran ni cuatro meses y no garantizan estabilidad deportiva ni contractual, surgen las Linda Caicedo, las Ana Guzmán, las Vanegas y todas nuestras nuevas estrellas, ¿hasta dónde llegaría el fútbol colombiano con una estructura sólida? El talento nos brota de la tierra. Es nuestra responsabilidad hacer que no se pudra la cosecha.



