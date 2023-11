¿Se agotó la pirotecnia de Díaz en Barranquilla? Así jugó en Paraguay

El día después de ser el héroe de la primera victoria nacional contra el pentacampeón mundial por Eliminatorias puede ser muy, muy difícil.

Le pasó a Luis Díaz, autor del doblete que supuso el 2-1 contra Brasil, en la pasada jornada en Barranquilla, de donde salió ovacionado, pleno de felicidad, emocionado con su padre libre en las tribunas y el corazón a estallar de agradecimiento.

​

​Por eso el desafío era enorme este martes en Asunción, donde mostró el sacrificio de siempre pero pocas, muy pocas opciones claras de gol... así como antes de ese duelo contra los brasileños, cuando le costaba conectarse y recibir balones limpios de cara al arco rival.

​

Vale decir en su defensa que, si bien no hubo marcas personales, los paraguayos se alternaron el control del colombiano en la banda izquierda y en el primer tiempo fue presa de faltas, al punto que le hizo un muy fuerte reclamo al árbitro, curiosamente por una falta que no era.

​

Pero entonces entendió que iba a ser más socio que otra cosa y se entendió bien con Borja, tal vez su mejor socio por el sector izquierdo, y Castaño lo respaldó, y con Lerma se conoce suficientemente para participar como pivote unas veces, como asistente otras, aunque lamentablemente no llegó el gol.

​

Hubo que esperar a los 57 minutos para verlo rematar por primera vez, en una fantástica asistencia de James que infortunadamente le adivinó el arquero y se la sacó por arriba



A los 76 se asoció bien con Carrascal pero también le faltó precisión y así, a los 81 minutos, se retiró del campo, agotado, para darle su lugar a Campaz.

​

No fue un partido descollante, pero no se puede decir que sea malo. Cuando es necesario es un jugador de equipo, siendo el más desequilibrante de los de Lorenzo. Ya cumplió en esta doble fecha de Eliminatorias. Se merece un buen regreso a casa.