Senegal, el más difícil en grupo A: radiografía de rivales de Colombia

Colombia quedó en el grupo A del Mundial Sub 20 de Polonia, que se disputar del 23 de mayo al 15 de junio próximo.

Y la primera preocupación no es haber quedado en el grupo del anfitrión, sino tener que medirse a la potencia y la efectividad goleadora de Senegal.



Este es el análisis del grupo A del Mundial Sub 20:



Colombia, a resolver sus dudas



La Selección de Arturo Reyes clasificó por los goles que no recibió en el Suramericano Sub 20. Esa es la realidad. En todo el torneo mostró dudas, pues se clasificó a hexagonal con un gol agónico a Chile (del defensor Cuesta) y una vez allí perdió contra Argentina y Ecuador, empató con Brasil (eliminado) y Uruguay solo le ganó a Venezuela: el 0 en la diferencia de gol le dio el tiquete a Polonia.



Esa fortaleza en su arco (apenas recibió 3 goles en el torneo) lo tiene hoy en el grupo A del Mundial.



El mejor recuerdo del país en la categoría fue el tercer puesto logrado en Emiratos Árabes Unidos 2003, el mejor resultado en nueve ediciones mundialistas. En la última salida, Nueva Zelanda 2015, el equipo fue eliminado en octavos de final por Estados Unidos.



Senegal, máquina de gol



Precisamente, son los africanos los rivales más fuertes en la primera fase. Vienen de caer en octavos de final contra México en 2017 pero en 2015 fueron semifinalistas y sólo pudo frentarlos Brasil, con un contundente 5-0 (por el tercer puesto cayeron 3-1 contra Mali).



Senegal debió pasar por la Copa Africana de Naciones Sub 20 (CAN) y aunque empezó sufriendo –igual que Colombia- logró recuperar su fútbol a tiempo y fue finalista. Las dudas empezaron cuando solo pudo vencer a Egipto por penaltis en la ronda previa (CAF), pero después un triunfo 6-3 contra Congo lo puso entre los favoritos: sólo recibió un gol en contra y marcó 10 para disputar la final, que perdió contra Mali por penaltis.



A Senegal, sin embargo, la selección mayor viene de un disputado triunfo 1-0 en el Mundial de Rusia 2018, donde la suerte también quiso que coincidiera con Colombia.







Polonia, pura expectativa



El caso de Polonia, el local, es distinto. No ha sido protagonista a nivel europeo en la categoría Sub 20, en la que ha disputado cuatro Mundiales, y su mejor figuración data de 1979, cuando perdió en penaltis contra Uruguay en el partido por el tercer puesto. En Australia 1981, no fue capaz de superar la fase de grupos. En México (1983) superó a la República de Corea y se ubicó tercera.



Esta vez no disputó la clasificatoria por ser sede del Mundial, con lo cual no hay muchas pistas sobre sus fortalezas.



El buen recuerdo contra Polonia es reciente: un 3-0 en la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, en uno de los mejores partidos de la selección mayor al mando de José Pékerman.



Tahití, ¿la cenicienta?



El gran mérito e Tahiti en la categoría Sub 20 fue impedir la clasificación de Nueva Zelanda, potencia del Pacífico, al Mundial de Egipto 2009. Sufrió tres derrotas en aquella, su única participación en la Copa juvenil, contra Nigeria, Venezuela y España, pero ese equipo fue la base del equipo campeón de Oceanía en la categoría mayores en 2012, con lo cual llegó a la Copa Confederaciones un año después.



Hasta el momento, no ha marcado un solo gol en Mundiales y en cambio ha recibido 21 en contra.