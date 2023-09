Con duda de Cuadrado y rival rocoso: ¿uno o dos de marca en Colombia?

La Selección Colombia se mide este martes (7:30 p.m. hora colombiana) a Chile, en Santiago, una plaza difícil pero que también guarda gratos recuerdos.

La estadística favorece levemente al local, pero la realidad es que Santiago es una plaza muy retadora en lo físico y lo futbolístico: hay que sacrificarse a tope pero también poner la cabeza en el congelador pues el rival es chocador, muy recio en los duelos y proclive a la provocación. Por si hicieran falta dificultades, viene de un dura derrota 3-1 contra Uruguay, lo que suma a su necesidad de salir a arrollar de locales.



¿Cómo enfrentar ese desafío? Se dice que habrá más de un cambio con respecto al duelo contra Venezuela en Barranquilla (1-0), el primero relacionado con el único jugador que tendría novedades médicas para este encuentro: Juan Guillermo Cuadrado.



Aunque el técnico Néstor Lorenzo explicó tras el debut en Eliminatorias que el jugador del Inter de Milan tenía una molestia que en todo caso no le impide estar disponible, ese detalle obligaría a modificar seriamente el plan. En él y en una zona muy sensible se concentran las dudas: ¿cómo armar el medio campo nacional?



Ojo a las opciones que tiene Lorenzo, además del veterano antioqueño: Jefferson Lerma (Crystal Palace, ING), Wílmar Barrios - Zenit FC (RUS), Matheus Uribe - Al-Sadd (QAT) y Richard Ríos - Palmeiras (BRA).

​La primera pregunta es: ¿deben ser uno o dos volantes de marca? Uno solo tendría que sacrificarse para contener al rival, pero abriría espacio a un atacante más, pensado no solo en sumar sino en ganar, contra un equipo que, contra Uruguay, dio señales de debilidad. ¿Es ese el riesgo que se quiere correr? Probablemente no, considerando que avanzan seis club con cupo directo y, en carta blanca, alcanzará con ganar en casa y no perder de visitante.

El otro asunto es que Colombia viene de un primer tiempo gris contra Venezuela, que lo atacó tímidamente y con eso le alcanzó para generar tres opciones de gol. Por eso habría que pensar, al menos en estos primeros partidos, en no correr tantos riesgos y mejor apostar por dos hombres de marca en la mitad.

¿Quiénes? Los titulares en Barranquilla fueron Uribe y Lerma. El primer desentonó y no fue opción clara de ataque -se espera siempre que sea el conector entre el medio y los atacantes-, aunque la verdad es que su experiencia mundialista sería clave contra los recios chilenos. Es posible que si el DT cambia algo en la defensa, quiera mantener igual la siguiente línea.

Pero una buena alternativa sería la dupla Barrios-Lerma, pensando en que el primero sea 'el barredor' en el medio y le permitiera a Lerma la salida, una tarea que él ha cumplido antes con éxito, sumando además un gran remate de media distancia.

Más idílica aunque efectiva sería la presencia de Richard Ríos, el hombre de Palmeiras que sabe ir muy bien al choque, que aporta en el juego aéreo defensivo y ofensivo, que también tiene gran pegada, que sumaría juventud y despliegue físico y que, por si fuera poco, tiene como principal virtud la efectividad en el pase para sacar al equipo. La señal de Lorenzo de enviarlo a la tribuna en Barranquilla no alienta la ilusión de verlo como inicialista, pero también es verdad que el DT suele guardarse siempre una sorpresa en cada alineación.

Así las cosas, la buena noticia es que Lorenzo tiene varias opciones. Elegir la mejor para no sufrir en los primeros tiempos, como ha sido la constante en el pasado, es su gran desafío contra Chile.