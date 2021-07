Rueda y la tentación de los 'jugones' en Colombia: ¿a quién apostarle?

Lo que se iba a ensayar se hizo, lo que había por averiguar se supo, lo que pasó hacia atrás es insumo pero lo que viene ahora, literalmente, es el inicio de la verdadera Copa América 2021.

No es mal balance el que se ha logrado hasta ahora, no solo por los 4 puntos sino porque el técnico Reinaldo Rueda ha podido conocer la nómina en el día a día y bajo la presión de la competencia. Eso, en medio de las restricciones de la pandemia, es un potosí. Pero ahora que la discusión empieza a ser por el título es momento de cambiar el chip y empezar a pensar menos en pruebas y más en realidades.



Ahora que se sabe que el siguiente rival será Uruguay en Brasilia, la tarea más urgente es reemplazar a Juan Guillermo Cuadrado, nada menos que el hombre más importante de Colombia en la primera fase de la Copa América. Estamos del generado principal de fútbol en el equipo nacional y es obligará, aunque no guste mucho, a hacer nuevos ensayos.



La noticia es mala, claramente, pero si se quiere ver el vaso medio lleno, también puede ser una oportunidad para los llamados 'jugones', los hombres que tienen mayor sensibilidad con la pelota y que por fuerza de las circunstancias podrán probarse ahora, si el DT decide que es momento de pasar de las precauciones al rol protagónico, a ser más propositivos que reactivos, a darle la cara a la expectativa que se ha generado alrededor de Colombia.



Si así fuera, hay unas cuantas 'tentaciones' a las que podría ceder Rueda. Repasamos lo que podría ensayar:



Luis Muriel y Santos Borré, una versátil dupla de ataque



En la Copa América 2021 se probaron distintas fórmulas en la delantera: Borré-Borja; Muriel-Zapata; Zapata-Borja y Zapata-Borré. Pero no se les dio una opción a Muriel y Borré y es una gran alternativa pues ambos saben salir del área cuando las condiciones lo exijan, o sembrarse como referente de área, si es que esa opción se da.



En teoría, cuando uno haga el primer movimiento, él otro por pura reacción hará el segundo. Y eso es bueno porque tienen buena pegada, gran ubicación, pueden fijar a los centrales rivales para abrir el espacio al compañero y además vienen de buenas temporadas en sus clubes. Ahora que no habrá un Cuadrado que lleve la pelota arriba, apostar no por uno sino por dos atacantes que saben cómo retroceder en el campo para buscarla, puede ser una gran apuesta.



Chará o Cardona, el voto por la picardía



Cardona demostró contra Ecuador que cuando tocan rivales muy rocosos, muy cerrados contra su arquero, la picardía es la llave que abre el arco. Ahora faltará Cuadrado, pero vale apostar por un hombre así, uno que encuentro caminos donde nadie más los ve, uno que sorprenda en la salida con cambios de frente, pases profundos y pelotas quietas que desconcierten al oponente.



El defecto de Cardona ha sido no lograr un rendimiento constante más allá de los 60 minutos, pero como alternativa está Chará, quien tuvo minutos contra Perú pero no logró conectarse del todo. Tiene el conocimiento del puesto y una virtud más que puede ser clave: velocidad con precisión. No es volver a la eterna discusión del 10, pero sí entender que si hay un jugador que sea el eje, uno en quien puedan todos descansar cuando se tiene la pelota, el desgaste se minimiza y las ideas se multiplican. Con la actual condición y en una llave mata-mata, no hay otra que probar.



Cuéllar y Fabra, la salida del equipo desde atrás



Uno de los problemas en varios tramos de los cuatro partidos disputados hasta acá, es que cuando Barrios se encargó de barrer el medio campo con toda eficiencia, después faltó alguien que sacara el equipo, que tuviera sensibilidad para pases punzantes. Se resolvió un poco con Uribe en Eliminatorias, pero, por ejemplo en la derrota contra Brasil (1-2), esa alternativa se fundió.



Así que habría un par de jugadores que, en teoría, tienen mucha más obligación de marca, pero bien podrían ayudar en la salida desde el campo propio: Cuéllar y Fabra. El primero fue definitivo en Eliminatorias contra Perú y al segundo, al que se convocó sobre la hora por la lesión de Yairo Moreno pero todavía no lo han probado. Colombia ha sufrido por falta de hombres que combinen velocidad y precisión en la salida por la banda izquierda y estos canddiatos bien podrían resolverlo. Habrá que ver si es su hora en el libreto de Rueda.