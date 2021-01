Los pendientes de Reinaldo Rueda en Selección Colombia: ¡7 decisiones!

Reinaldo Rueda vuelve a donde todo comenzó: su carrera empezó hace 28 años en una Selección Colombia, la Sub 20, y ahora, una vida después, vuelve a esos mismos colores, a su segunda etapa como entrenador del equipo de mayores.

Pocos entienden, pocos conocen, pocos han visto tan de cerca el desarrollo del fútbol colombiano como él, después de aquel meritorio proceso que se quedó a un solo punto de la clasificación al mundial de Alemania 2006.



Por eso su regreso genera tanta expectativa, no solo por el tinte de revancha que se le presenta ahora, después de la inoportuna interrupción de su proceso hace 15 años, sino porque hay una larga lista de pendientes en este regreso que están ahí, a la espera de una solución definitiva, después del poco grato paso de Carlos Queiroz.



Son varios nombres, historias que esperan volver a contarse bajo la batuta del vallecaucano. ¿Cuál de ellas tendrá final feliz? Es lo que empezará a dilucidarse ya mismo, sobre la certeza de un hombre al que no hay que contarle nada porque ha sido testigo directo de prácticamente todo:



1. La posición de James

​

​¿Tercer atacante por derecha? ¿Mediapunta? ¿Jugador libre por todo el campo? No es una pregunta fácil y puede ser que no tenga una respuesta única. Pero la ubicación del hombre sobre quien gira la tarea ofensiva de la selección nacional es, tal vez, el punto número uno en la agenda de Rueda. Más allá de la última mala imagen (goleadas contra Uruguay y Ecuador), que no fue exclusiva del diez sino que cobijó a todo el equipo, el nuevo DT necesitará encontrar el mejor lugar para su creativo en el campo, entendiendo, como lo ha hecho por ejemplo Ancelotti en Everton, que no puede sacrificarlo en tareas de marca y pagar el alto costo de perder su talento.



Sobre un módulo 4-3-3, como el que usaba Queiroz, era extremo por derecha, una posición que para críticos como Carlos Valderrama era absurda. En Chile, Rueda apostó siempre por un referente de área y un hombre a su espalda con llegada a gol. ¿Es el puesto para James? ¿O será mejor verlo, como en la Premier, con total libertad del medio campo hacia adelante? Sea cual sea la decisión del DT necesita dejarla clara al jugador y al grupo. Los mensajes erráticos del pasado no pueden repetirse más.



2. El futuro de Falcao



​Rueda y Radamel Falcao García se conocen hace tantos años que probablemente no recuerdan la primera vez. Dos años después del inolvidable Mundial Sub 20 de Rueda, 'El Tigre' se coronaba campeón de la categoría en el Suramericano del Eje Cafetero, al mando de Eduardo Lara, en aquellos lejanos años en que los entrenadores de las selecciones Colombia trabajaban unidos. Ah tiempos aquellos...



​Pasó una vida y hoy Rueda se encuentra con un Falcao que ha pasado ya sus años más productivos y en la actualidad, más que por hacer goles, lucha por recuperarse de las lesiones. Es capitán del equipo y tiene una ascendencia única en el grupo, pero las ausencias lo han marginado en momentos clave, como las últimas dos salidas de las eliminatorias, y amenazan con dejarlo fuera no solo de este proceso a Qatar sino de la Copa América en Colombia, nada menos. No se sabe qué pasará con él, ni siquiera él conoce su futuro, y ese es un asunto clave para Rueda.



3. ¿Cuadrado hasta de arquero?



Lo dijo Queiroz en una rueda de prensa, que Juan Guillermo Cuadrado, si se esforzaba, podía jugar hasta de arquero, porque funciona en todas las posiciones del campo. Pretendía ser un espaldarazo pero acabó siendo un mensaje de confusión (uno más): hoy el antioqueño no sabe si es lateral derecho, donde actúa hace dos temporadas de manera continua en Juventus; si es volante de primera línea por derecha, como lo usó el portugués en Copa América y en estos primeros juegos de la eliminatoria a Qatar; si es tercer delantero por derecha... o por izquierda, como jugó por lapsos en Ecuador, recientemente. ¿De qué juega Cuadrado, criticado pero absolutamente indispensable en Selección hace más de una década? Otro punto clave para el nuevo DT de Colombia.



4. Quintero en China, ¿borrado?



​Son dos puntos en un solo: ¿a qué jugará Colombia al mano de Rueda y cómo se acomodará, si es que vuelve a caber, Juan Fernando Quintero? Sin descifrar lo primero es difícil saber lo segundo. El creativo antioqueño, fijo en los últimos mundiales de Brasil y Rusia, autor de goles y protagonista de jugadas inolvidables, criticó abiertamente hace unas semanas que Queiroz lo hubiera excluido sin más del equipo por no encajar en su módulo táctico. Que es chiquito, que no apoya la marca, que si disciplina táctica es un dolor de cabeza, qué no se dijo del buen Quintero. Pero que es un nombre clave en la agenda de cualquier entrenador que se haga cargo de Colombia, contando a Rueda, eso es innegable. ¿Le renovará la confianza? Grueso asunto para la agenda del DT.



5. Borré, Villa, Carrascal... ¿qué esperan los de Argentina?



​Están todos fuera de la Copa Libertadores, con más pena que gloria, y no es justamente el momento en el que más fuerte se escuchan sus nombres. Pero hace tiempo que la Selección Colombia extraña a un delantero polifacético como Rafael Santos Borré, quien se ha cansado de hacer méritos en River Plate; no son pocos los que extrañan la velocidad de un extremo con buena finalización como Sebastián Villa, más allá de los escándalos; se agotan los adjetivos para Jorge Carrascal si es que hace falta un creativo nato y está siempre en la lista Edwin Cardona, el hombre del picante que tiene en su lista de pendientes al menos un Mundial de fútbol. ¿Qué viene para ellos? ¿Contarán para Rueda ahora que Colombia está urgida de fórmulas para mejorar un ataque plano y predecible? ¿Por qué no? Preguntas todas para el técnico Reinaldo Rueda.



6. Y Vergara y Borja y los de la Liga local, ¿qué pueden esperar?



​Para quienes juegan en Colombia, por elección u obligación, están 'en puntitas de pies', como le dijo Miguel Borja a FUTBOLRED, por si Reinaldo Rueda necesita solucionar algún problema de última hora con ellos. Las últimas dos temporadas de Duván Vergara y el papel de Borja en el título de Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional los ponen de primeros en la lista de jugadores del medio local con ilusión de llegar al equipo del que fueron excluidos por Queiroz. ¿Están mejor que los que juegan en Europa, con exigencias distintas y métodos y rutinas de entrenamiento que no se ven en este lado del mundo? ¿A quién sacar de la 'armada extranjera' para abrirles un espacio? Rueda se distinguió en Chile por mirar con mucha atención la liga local y echar mano de ahí para emprender la renovación cuando el equipo bicampeón de América hizo crisis. ¿Repetirá la estrategia en esta nueva etapa en Colombia?



7. El futuro de los Alzate, Lucumí o Moreno



​En el pasado proceso, que terminó por las goleadas contra Uruguay (0-3) y Ecuador (6-1), se acercaron jugadores que nadie había mirado: el colombo-británico Steven Alzate, el defensor Jhon Lucumí, incluso Yairo Moreno (León MX), todos por debajo de los 25 y llamados a ser el 'recambio' que se les pide a todos los seleccionadores nacionales. Pero al realidad es que ninguno fue descollante, al menos no para Queiroz, el hombre que los llamó y acabó dándoles poco protagonismo. ¿Seguirán en el proceso con Rueda? ¿Terminó para ellos la aventura? ¿Tendrán que competir con los de Argentina o los de la Liga local por un puesto en las convocatorias? ¿Les alcanzará solo con estar en el exterior? Más puntos a la lista de pendientes de Rueda.



8. ¿Y los arqueros?



Uno de los grandes lunares del proceso anterior fue el tema de los arqueros. Muchas pruebas, microciclos, ensayos, para acabar 'descubriendo' que David Ospina no tiene discusión y que Camilo Vargas es su suplente. Tiempo e ilusiones echados a perder. Ni siquiera la apuesta personal de Queiroz por Montero dio frutos, pues cuando tuvo que utilizarlo, en la pasada doble fecha eliminatoria, eligió a Vargas, a quien él mismo había sacado de la lista en uno de sus primeros llamados. Ahora es un hecho que hay que encontrar opciones para el presente y para el futuro. Pasaron Chaux, Quintana, hasta el veterano Novoa y Ospina sigue siendo único e irremplazable. ¿Cuál será la apuesta de Rueda? Otros asunto difícil de resolver pero que necesita ser abordado.