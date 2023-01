Buscan revancha en hexagonal: figuras de Colombia que han decepcionado

La Selección Colombia Sub 20 se estrena este martes contra Uruguay (8:00 p.m.) en el hexagonal final del Sudamericano, en definición en Bogotá por los cuatro cupos al Mundial de Indonesia.

Aunque terminó segundo en un grupo durísimo y sumó 8 puntos, además de destacar a jugadores como Gustavo Puerta, reciente fichaje del Bayer Leverkusen, algunos hombres que estaban llamados a brillar en la competencia han ido quedando en deuda.



Varios que venían precedidos de una gran expectativa han ido pasando del rol de titulares a suplentes y no hn sido revulsivos cuando el equipo los ha necesitado.



El primer gran problema vino cuando Aston Villa confirmó el fichaje de Jhon Jader Durán, la gran figura de este equipo que tuvo que irse a Inglaterra antes del inicio del Sudamericano y dejó en evidencia una preocupante realidad: el trabajo se habría programado completamente en función del atacante más influyente y los demás convocados, que iban a estar en un segundo plano, acabaron asumiendo la ausencia sin estar a la altura.



Pero no solo en el ataque hay falencias, pues como queda en evidencia, los que más roce competitivo tuvieron han llegado a la presión de la clasificación y han palidecido. Estos son algunos de los convocados por Héctor Cárdenas que ahora, en el hexagonal, tienen la oportunidad de la revancha:



1. Ricardo Caraballo

El delantero que más protagonismo ha tenido con Cárdenas, siendo titular dos veces, ha ido palideciendo ante el reto de reemplazar a Durán. El partido que más generó incomodidad fue contra Brasil (1-1), cuando Colombia hizo todo para ganar pero él desperdició al menos tres opciones claras. Con todo, el DT lo respaldó y le dio confianza para ser inicialista frente a Argentina, pero de nuevo desaprovechó la opción. Lo que necesita ahora es recordar eso que lo ha convertido en goleador y revelación del Barranquilla FC y pensar más en el hoy, en el juego y en su reto actual, y olvidarse de tanto empresario que revolotea por el Sudamericano.



2. Miguel Monsalve

Fue el mejor del partido del debut contra Paraguay (1-1), cuando llegó en el segundo tiempo para resolver un juego complicadísimo, que tranquilamente se pudo perder. Pero de ahí en más, cuando la crítica clamaba que fuera titular, empezó a difuminarse esa influencia: fue titular contra Perú (triunfo 2-1), contra Brasil (1-1) y contra Argentina (triunfo 1-0) pero fue relevado, justamente vale decir, porque pasó desapercibido. En su defensa hay que decir que no tiene rol de delantero como en Independiente Medellín, pero también es que le ha faltado precisión y algo de rebeldía para salirse del libreto y resolver cuando el equipo es incapaz de hacer un gol.



3. Alexis Castillo Manyoma

Fue la figura de Cortuluá, en la Liga Betplay, y tras el descenso su espectacular definición le abrió un espacio en Independiente Santa para 2023. Es un auténtico diamante en bruto. Pero la gran preocupación es que de ser titular indiscutible ha ido pasando a tener minutos, apenas tramos, aún cuando el equipo ha extrañado la magia creativa para resolver partidos muy complicados. De su media distancia y su pase filtrado prácticamente no hay noticias en este Sudamericano. Otro que debe concentrarse en la cancha y no en las libretas de los desconocidos en las graderías.



4. Juan David Fuentes

​Venir del FC Barcelona de España es un saco que pesa y mucho. Pero es su realidad y, en vez de ser un lastre, debería ser un reto. Sin embargo, Fuentes empezó siendo titular y hoy ya es suplente aclamado, pues no ha logrado integrarse al circuito creativo de la selección nacional y la mayoría de las veces se ha visto impreciso y a veces hasta perdido. El gol para el 1-0 contra Argentina fue un hecho fortuito, una falla que más que mérito del pateador es mala respuesta del portero y por eso cobrar no se vería bien. Su roce internacional es único en el equipo de Cárdenas, pero eso hay que confirmarlo en la cancha y no en la estadística.