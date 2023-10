Tres urgencias de Colombia para sumar en Quito: a recuperar equilibrio

Se resignaron dos puntos en Barranquilla y eso, más allá de que en el trámite del partido incluso se pudo perder, crea la obligación adicional de sumar en plazas tan hostiles como Quito. Eso ya es innegociable.



La primera pregunta es cómo. La segunda, con quién. En ambos casos hay que establecer prioridades porque fueron tantos los desajustes que no todo se va a resolver en los cuatro días que quedan para que la Selección Colombia visite a Ecuador, en la cuarta fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.



Las urgencias son demandantes, a saber:



1. Relevos en defensa



La situación es una y no admite opiniones: la defensa de Colombia, por muy mala presentación que haya hecho en Barranquilla, es lo que hay y no habrá manera de generarle automatismos porque tiene un partido de experiencia y ningún ensayo más. Sobre esa base, hay que decir que tal vez el lugar de Fabra lo ocupe Machado, que en Selección ha sido mejor carta de ataque que de defensa, y parte de contar.



¿Cómo hacerla más confiable? Con jornadas de video día y noche, especialmente de los descoordinados movimientos que hicieron Cuesta y Dávinson Sánchez. Si no hay manera de intercambiar sus posiciones, al menos que sepan cómo y cuándo salir y cómo y con quién volver, porque Ecuador no perdonará todos los espacios que dilapidó Uruguay. Ahí son claves los laterales: si no pueden salir, ok, serán los sacrificados, pero deben ocupar posiciones cuando el rival juegue a su espalda, punto en el que fallaron Arias y Fabra por igual en Barranquilla.



2. Fortaleza en el medio campo



Ahora, la gran duda: ¿no fue la falta de filtro en la mitad lo que acabó exponiendo a los zagueros contra Uruguay? ¿O cómo explicar que se viera Barrios tan superado en una tarea que conoce al dedillo en Colombia, sino por la evidente falta de articulación de Uribe y Arias a la tarea defensiva? Puede que el 5 saliera en más de una foto a la hora de los ataques de Uruguay, pero también es verdad que la orden de Lorenzo de lanzar al hombre de Fluminense a la zona izquierda y desubicar al de la liga de Catar, en un fallido intento de su sorpresa, acabó costando más de la cuenta.



Si ese filtro no se alinea con otro perfil de marcadores, por ejemplo un Castaño que tiene huella de altura y juventud, el vértigo de los ecuatorianos a 2.800 metros de altitud puede, fácilmente revivir un fantasma de un 6-1 que todavía nos atormenta.



3. 'Jugones' más que postes en ataque

​

​La pérdida de dos puntos en condición de local hace que, al tiempo con el cero en el arco propio, haya que arriesgar algo en ataque para intentar sorprender. Y eso hace pensar en la pausa y la precisión de un James o en la asociación y el remate de media distancia de Carrascal. Es decir, jugones más que atacantes potentes para chocar con los postes ecuatorianos.



¿Mantener o no a Borré? Pues sí, al menos desde el arranque, porque sabe jugar fuera del área, que se anticipa super poblada, y porque Durán o Casierra pueden ir al choque pero después de una tarea de desgaste que les mejore la opción de ganar duelos. Puede que no sea el partido del lucimiento de Díaz, pero el arrastre de marca que sumará será una gran carta ofensiva.



Y ojo al joker, producto de la contingencia de una lesión pero oportuno, al final: Leonardo Castro juega en altura, sabe jugar dentro y fuera del área, funciona como pivote pero también sabe definir, así que, en caso de emergencia, puede servir para el cierre en Quito.