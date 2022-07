Colombia: a evitar a Brasil, pero ¿cuál sería el rival ideal?

Argentina y Venezuela podrían ser rivales de las colombianas. El panorama no es para nada fácil.



En cualquier escenario, Colombia se podría encontrar o con Brasil, Argentina o Venezuela. Lo ideal para cualquier combinado nacional es evitar a la ‘Canarinha’, pues se nota el miedo y susto que impregna a sus rivales, y eso se hizo notar en el enfrentamiento ante la Vinotinto en la cuarta jornada de la Copa América. Mucho se esperaba de las venezolanas, pero quedaron a deber contra las arrolladoras, Debinha, Bia Zaneratto y Ary.



Argentina y Venezuela tendrán un mano a mano durísimo que como lo mantuvo Pamela Conti, estratega italiana de las venezolanas esta será la final para ellas. Aquí se define la selección que acompañará a Brasil, y la perdedora, tendrá la oportunidad de luchar por la clasificación al Mundial enfrentándose a la tercera del Grupo A en busca del quinto puesto y arañar la repesca internacional.

Hay mucho en juego y tan pocos detalles que pueden truncar la clasificación de Colombia que necesita tan solo sumar, sea una unidad o de a tres contra Chile para asegurar su clasificación como primeras del Grupo A y así evitar a Brasil. Por otro lado, si Chile vence a las colombianas, quedarán segundas y tendrán que jugársela ante la ‘Canarinha’.

El otro escenario es que Chile venza a Colombia por más de dos goles, y que Paraguay le gane a Ecuador, resultados que eliminarían a las de Nelson Abadía de semifinales y tendrán que jugar el partido por el quinto puesto. Sea cual sea el panorama, tendrán que enfrentar a por lo menos una del Grupo B que luchan las mencionadas, Brasil, Argentina y Venezuela. Así las cosas, hay que analizar a las selecciones a vencer.

Brasil: a la que nadie quiere enfrentar, la que le imprime miedo a cualquier rival, y esa que se desea siempre evitar en cualquier circunstancia previa a una hipotética final. Las favoritas que están en su zona de confort y que solo han perdido una de las ocho Copas Américas que se han disputado. Ahora quieren conseguir su octavo título del continente sudamericano.



Sin duda alguna, Brasil llega como favorita goleando a todas sus rivales en los tres partidos que ha disputado a falta de jugar ante Perú. Son cosa brava cuando se juntan Debinha, Bia Zaneratto y Adriana, además de las volcadas al ataque de Tamires que siempre dan de qué hablar contribuyendo con centros que finalizan sus compañeras con gol.



Brasil tiene la experiencia en su directora técnica que ya sabe lo que es jugar mundiales con Estados Unidos como lo es la sueca Pia Sundhage. La virtud que tiene es que lo que genera, lo define con éxito en la portería rival, pero también ha dejado una que otra duda en las pelotas quietas por donde apeló Venezuela para atacar.



Uruguay también le hizo buen partido pese al resultado con disparos en el palo y la combinación entre Leicy Santos, Mayra Ramírez y Linda Caicedo podrían ser la diferencia. Sin embargo, el semblante es negativo. Colombia nunca les ha ganado a las brasileñas, ha empatado un encuentro y perdido ocho.



Argentina: la albiceleste inició el torneo con una durísima derrota contra Brasil. Desde el segundo partido ante Perú, empezaron a levantar cabeza con una temible Estefanía Banini que no fue inicialista en el primer partido. La jugadora del Atlético de Madrid formó su tándem con Mariana Larroquette, Florencia Bonsegundo y Yamila Rodríguez, las jugadoras más peligrosas.



A nivel defensivo, Aldana Cometti es seguridad, y Eliana Stábile, ambas con pasado en el Atlético Huila obteniendo la Copa Libertadores es vital para acompañar en el frente de ataque con finalización. Ha anotado dos goles en el certamen. Es un equipo lleno de figuras que también se lo pondrán difícil a Colombia, pero tal vez puede ser un rival más sencillo por las combinaciones y el juego colectivo colombiano.



En Copa América pasada, Colombia se enfrentó en la fase final a Argentina que les ganó con un contundente marcador de 1-3. Como si fuera poco, el historial apoya a la albiceleste que en 12 encuentros han conseguido la victoria en cuatro oportunidades, perdido dos y seis empates.



Venezuela: en el papel, por historia y resultados directos entre ambas, las venezolanas son las más sencillas. Pero no hay que confiarse del factor individual de Deyna Castellanos que tiene pegada y mucho gol en sus pies. Además, la defensa conoce mucho a las colombianas porque María Peraza juega en Atlético Nacional, Nairelis Gutiérrez en Santa Fe, Yessica Velásquez, arquera de Santa Fe, Yenifer Giménez, Ysaura Viso y Oriana Altuve que jugaron en América y Santa Fe tanto Viso como Altuve respectivamente.



Sin duda alguna, ese conocimiento previo de la Vinotinto al juego de Colombia condiciona. Venezuela, además, mantuvo su arco en cero en los primeros dos partidos que disputó ante Uruguay y Perú, por lo cual tampoco es fácil marcarles gol. Es quizás la mejor generación de las venezolanas y tienen una gran entrenadora internacional como Pamela Conti. No basta solo con marcar bien a Deyna Castellanos, pues también está el talento de Gabriela García, Michelle Romero, Lourdes Moreno en la medular y en el ataque, Oriana Altuve acompañada de Ysaura Viso.



No hay manera de definir cuál será el rival más fácil o cuál se prefiere, porque son tres combinados nacionales muy difíciles de vencer por sus virtudes defensivas, ofensivas y su temible poderío en el ataque. Pero tal vez Venezuela sea la más sencilla guiándose por el historial. Se han enfrentado en 16 ocasiones, 14 victorias de Colombia, un empate y una caída. Sin embargo, se reitera que la última vez que se enfrentaron por una competición fue en 2018 que ganaron las cafeteras 3-2. En cuatro años, las venezolanas han mejorado bastante con una base muy similar a la que disputó el Mundial Sub-17 en 2014 y 2016, quedando cuartas en ambas ediciones. Conclusión, no habrá rival fácil.