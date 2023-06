¿En qué pecó Colombia? 1x1 de la eliminación frente a Italia

La Selección Colombia llegaba con ilusión de seguir en competencia y alcanzar las semifinales del Mundial Sub-20, pero al frente tuvieron un equipo que los hizo ver muy mal dentro de la cancha. Italia terminó siendo superior y le propinó una goleada 3-1 en San Juan, acabando así el sueño mundialista. La defensa no estuvo fina y sufrió consecuencias.

Luis Marquinez – 6

El arquero sufrió mucho en este partido contra los italianos y pese a tener algunas atajadas, terminó cediendo tres goles.



Édier Ocampo – 5

El lateral tuvo uno de sus peores partidos en el Mundial Sub-20 y tras un discreto partido terminó saliendo en el segundo tiempo.



Kevin Mantilla – 5

El defensa central también se vio muy flojo en la zona central de la zaga y no tuvo su mejor versión. Mejoró un poco en el complemento, pero el primer tiempo fue lapidario.



Fernando Álvarez – 7

El segundo central ha demostrado en este Mundial su gran capacidad para cerrar y despejar. Además, fue crucial en una jugada para evitar el cuarto de Italia en el segundo tiempo. De los menos peores de la zaga.



Andrés Salazar – 6

El segundo lateral tuvo entradas y despejes clave, pero ante el mal momento de toda la defensa y superioridad de los italianos, no se lleva la mejor calificación.



Jhojan Torres – 8

Pese a que no tuvo un buen partido, el volante hizo un golazo que le devolvió la vida a Colombia en un momento del juego. Un tiro a puerta y un gol.



Gustavo Puerta – 6

Uno de los mejores jugadores de Colombia no apareció en este partido y no generó ideas para sus compañeros. Muy discreto.



Alexis Manyoma – 4

El volante no generó ocasiones por el los extremos y no hizo gran aporte en ataque. Cárdenas lo sustituyó al inicio del segundo tiempo tras su poca productividad.



Yaser Asprilla – 7

Tampoco brilló mucho, pero por sus pies siempre pasó la ilusión de una genialidad y expectativa de gol. Intentó varios remates, sacó a veces la magia, pero fue anulado por la defensa italiana.



Óscar Cortés – 6

Sin duda tener al goleador del Mundial siempre genera alto peligro y por ello Cárdenas lo mantuvo en gran parte del juego. Sin embargo, no tuvo una opción clara para cambiar la historia. Esta vez no apareció para ser decisivo.



Tomás Ángel – 7

Pese a no lo lograr anotar, logró ser el arma principal contra Italia y logró remates peligrosos, más que todo en momentos del primer tiempo, pues en el complemento no tuvo una clara. Supo aprovechar pases, pero no estuvo fino.



Devan Tanton – 6

Desde su entrada por Édier Ocampo, el defensa estuvo atento y con su presencia la defensa se ajustó un poco. Estuvo seguro en los toques.



Daniel Luna – 6

Ayudó a equilibrar el mediocampo y pese a no tener ocasiones de gol, estuvo muy acertado en los pases y tuvo buena efectividad en ese aspecto.



Jorge Cabezas – 5

Ingresó para refrescar el ataque de Colombia y lograr aprovechar la baja intensidad de Italia en el segundo tiempo. Sin embargo, no pesó y además en una opción de gol hizo una falta fuerte contra el arquero. No alcanzó a ser decisivo de cara a la red.



Juan Castilla - sin calificación

El defensor ingresó en el minuto 84 por Tomás Ángel, pero no lo hizo para atacar, sino para echar una mano en zona defensiva. No tuvo suficiente tiempo para destacarse.