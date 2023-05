Mar de talento brilla en Mundial Sub-20: 1x1 de Colombia vs Eslovaquia

La Selección Colombia goleó 5-1 a Eslovaquia en los octavos de final del Mundial Sub-20 y con total autoridad se apuntó en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Difícil elegir a la figura en un show de talento que esperó, como ya es tradición, al segundo tiempo para explotar. Así vimos el rendimiento de los elegidos por Héctor Cárdenas:

Luis Marquinez-6

Jugó su partido más tranquilo en el Mundial: un par de buenos cortes y el gol fue más error de marca que suyo.



Edier Ocampo- 6

Pasó dificultades en la tarea defensiva pero siempre amenazante con su proyección al ataque



Kevin Mantilla- 6

Resolvió bien los duelos con los espigados eslovacos y hasta tuvo una opción de gol que le atajó el portero



Fernando Álvarez- 6

Bien en los cierres y en las coberturas, no tuvo dificultad en el juego aéreo a pesar de la amenaza europea.



Andrés Salazar-7

El mejor de la zaga nacional, seguro por su sector en la marca y el mejor dotado de los defensores para la salida al ataque, para buscar el juego interior, para poner centros como con la mano.



Jhojan Torres-7

Un partido redondo, con el sacrificio necesario en las escasas incursiones del rival pero siendo opción de pase, como se esperaba de él. Se apuntó una gran asistencia a Ángel.



Gustavo Puerta-6

El capitán se proyectó menos en ataque esta vez pero al retrasarse encontró pases efectivos y dio seguridad. Tuvo dos intentos de gol que le negó el arquero eslovaco.



Yaser Asprilla-8

En su rol más claro de mediapunta fue muy claro en la entrega, muy preciso en el pase en el último tercio y además anotó un auténtico golazo. Impecable.



Óscar Cortés-8

Por mucho que se diga, aún habrá quien dude: es el futbolista más desequilibrante, más influyente y más letal en el ataque de Colombia. Abrió la cuenta con una viveza ante el error del rival y marcó el quinto haciendo gala de sangre fría y confianza. Figura.



Alexis Castillo Manyoma-7

Su sacrificio es casi conmovedor: cuando lo pasó mal Colombia en el arranque fue el más comprometido en el retroceso y después se ofreció como socio y estuvo en varios de los goles.



​Tomás Ángel-8

El partido que soñó, sin duda: es verdad que se perdió un par de opciones claras en el inicio pero después, cuando sus compañeros le dieron pases limpios no perdonó. Es un goleador y ya el mundo no tiene dudas.​



Vélez por Puerta- 6

Minuto 64

Siempre cumple, siempre rinde. Le faltan minutos en esta Copa Mundo para el buen rendimiento que siempre ofrece.



Castilla por Torres-6

Minuto 64

Menos firme en la marca pero más ambicioso en ataque. Tuvo una gran opción frente al arco y fue socio permanente de los atacantes.



Cabezas Hurtado por Ángel-5

Minuto 64

​La única nota baja en la exhibición contra Eslovaquia, fallando en dos ocasiones en el mano a mano con los rivales y con algo de displicencia al arranque. Lo entendió y se le vio llorando pero vendrá la revancha.



Palacio por Ocampo-6

Minuto 69

​La tarea era no permitir la llegada del rival y ayudó pero sin brillar.



Monsalve por Castillo-6

Minuto 70

Le faltó tiempo para destacarse pero, en general, no desentonó