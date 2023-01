Cortés hizo la fiesta: el hombre del 'ole' en el Pascual para Colombia

La Selección Colombia ganó y eso es lo importante. Aún hay fallas, esta vez con 5 cambios con respecto al debut en el Sudamericano Sub 20, pero el talento logró tres puntos definitivos. Hay tiempo para corregir pero tres puntos dan margen de mejora. Así vimos al equipo de Cárdenas:

Luis Marquines-6

Poco exigido en el arranque, en el gol su saque corto da origen a la jugada de gol que sobra a dos marcadores y lo deja sacrificado. Dio un susto en el segundo tiempo por tratar de salir jugando con los pies.



Juan José Mina-5

Pareció pesarle el debut, lento para volver a posición defensiva y el primer buen centro se hizo esperar hasta los 54 minutos. Se esperaba más de su proyección en ataque.



Daniel Pedrozo-6

Solvente en los duelos directos, fórmula en juego aéreo ofensivo, no pudo vovler a tiempo en el gol peruano



Kevin Mantilla- 6

Bien arriba, seguro abajo, un zaguero sencillamente confiable.



Andrés Salazar-5

Otro partido sin mayor influencia, cumple apenas lo suyo en zaga, nula proyección al ataque



Gustavo Puerta-7

Pecó y rezó: quedó en la foto del gol peruano al perder el duelo con Vásquez, pero tuvo la visión de la asistencia para Cortés primero con un pase preciso en el empate parcial y luego con el tiro de esquina que representó la victoria.



Daniel Luna-6

El término 'lagunero' aplicó en al menos 60 minutos, pues apareció por chispazos breves aunque peligrosos. Tuvo una opción clarísima que no supo definir y un tiro libre que le sacó el portero.



Miguel Monsalve-5

De aquella grata impresión contra Paraguay pasó a la escasa influencia de cara a gol. Hasta los 65 minutos se hizo sentir con una proyección que acabó en tiro libre. Bien referenciado por los peruanos, que lo anularon.



Juan Castilla-6

Fue de menos a más, mejoró con los minutos y fue buen respaldo para Puerta cuando los peruanos aflojaron la presión en el segundo tiempo.



Óscar Cortés-7

Fue siempre el más claro en la salida, siempre ambicioso y picante. Su premio fue el doblete: gol del empate parcial en un remate cruzado impecable y cabezazo impecable para el gol de la victoria, siempre asistido por Puerta.



Isaac Zuleta-5

Otro delantero que tiene su oportunidad y no acaba de convencer. Sin prácticamente opciones claras, se sacrificó pero generó poco peligro.



Jorge Cabezas-5

Minuto 53 por Zuleta

Pudo parecer un poco más inquietante que Zuleta pero tampoco tuvo opciones claras y dejó la duda sobre los números 9 de la convocatoria. Perdió el tercero por no levantar la cabeza.



Alexis Castillo Manyoma por Castilla-5

Minuto 75

Muy buena intención pero le faltaron tiempo y opciones de gol claras.