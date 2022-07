¡Colombia no está sola! Una jugadora sudamericana apoya las protestas

No son días tranquilos en Colombia por la Liga Femenina BetPlay que no se disputará de acuerdo con lo dicho últimamente por la falta de organización en Dimayor. Aunque Fernando Jaramillo sostiene que quiere hacer un torneo en el segundo semestre, no ofrecerá garantías para las jugadoras, pues en sus últimas palabras dijo que hay que correr para que el torneo empiece en agosto, y finalice en octubre.

Eso sí, le dejó la palabra a los clubes, fiel a ese dicho, 'esto no es asunto mío', el presidente de la Dimayor dijo que la última palabra la tendrían las instituciones, pidiendo el apoyo de los diferentes equipos que pese a que quieran jugar, saben que las garantías no serán las mismas a las del torneo que inició en febrero y culminó en junio. Y es que por primera vez desde 2017, la Liga Femenina BetPlay tuvo una duración de cuatro meses, demarcando algo histórico para el rentado nacional.

Ahora en la Dimayor, quieren volver a hacer una liga por cumplir, y no mirando las garantías que ellas se merecen, y que un país anfitrión de la Copa América Femenina se merece. Qué credibilidad podría tener una nación que se apunta para ser sede, arregla sus estadios y una vez culmine ese espectáculo, eche todo lo construido para atrás sin un torneo o sin una competencia duradera. Además, se excusan con la de siempre: la Copa Conmebol Libertadores. Cuántas veces no se ha oído ese argumento de que toca correr porque se atraviesa el certamen internacional. Infinitas veces, y esa sigue y seguirá siendo la excusa.

Fernando Jaramillo opinó que no es el momento para protestar y que tampoco es certera la manera como el combinado nacional lo está llevando a cabo con alzar los brazos en los actos protocolarios y unir la voz con la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, es justo el preciso momento para protestar para que las exigencias sean escuchadas por todo el continente, entre ellas, Ecuador, que se manifestó con una experimentada como Ámbar Torres. Torres disputó la Copa en 2014, jugó el Mundial en 2015 y también tuvo protagonismo en el Sudamericano de 2018 y ahora lo está teniendo en Colombia. Con sus 27 años, es una voz de experiencia en Ecuador.

Ecuador será el próximo rival de Colombia en la cuarta jornada. Pues vale la pena aclarar que las colombianas descansarán en la tercera fecha. Ámbar Torres tomó la voz del mando en las entrevistas para referirse a las protestas de la Selección Colombia, y las apoya completamente. Es más, pide que los demás países se unan.

Es que no solo pasa en Colombia, el fútbol femenino de Sudamérica se ha visto con varios problemas desde sus creaciones, el trato y la estabilidad no son iguales, y para ello entra la unión de referentes para pedir garantías y que las exigencias sean tomadas en cuenta. Ámbar Torres comentó, 'es muy importante tener ese apoyo como jugadoras y esto inicia alzando la voz nosotras mismas, si es que no nos escuchan. Me pareció muy bueno lo que hizo Colombia de alzarse entre todas y estar de acuerdo en que tienen que ser justos. Yo sé que no muchos dirán que el fútbol masculino da más, pero si no nos dan el apoyo ahora, nunca vamos a poder generar algo. Se trata de ser visibles y entre más lo seamos, tendremos más apoyo'.

Esto es solo el principio para que las demás selecciones griten sus exigencias a los directivos. Poco a poco dan frutos los pedidos, pues apenas empezó la protesta, se volvió a oír la posibilidad de una liga femenina en el segundo semestre, así que sí sirvió la protesta. Ámbar Torres agregó, 'fue muy bueno de parte de Colombia y esperamos que países como Bolivia se puedan dar ese cambio para que también puedan ir formando parte del fútbol femenino. Nosotras también queremos hacer un cambio en el fútbol femenino de nuestro país. Por eso este es un equipo que va a dar muchas sorpresas, esperamos que se nos den los resultados en esta Copa América'.