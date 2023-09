Amaranto Perea habló fuerte antes del Chile vs Colombia: declaraciones

Amaranto Perea fue designado en el cuerpo técnico de la Selección Colombia para hablar el día antes del partido contra Chile, en la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial 2026 de la FIFA.



El asistente técnico de Néstor Lorenzo habló fuerte, pidiendo garantías para los jugadores, pues el estado del campo de juego en el estadio Monumental de Santiago.



También reveló el estado de salud de Juan Guillermo Cuadrado: “Llegó con tendinitis, después del partido termina un poco fatigado, posterior al partido fue resintiéndose y hoy estamos en condición de esperar la evolución, hasta última hora no sabremos si está o no, hay comunicación con el cuerpo médico del Inter. Esperemos pueda llegar, pero a hoy tenemos esa duda”.



Perea confesó que la Federación Colombiana de Fútbol ya se quejó oficialmente de la cancha ante la FIFA y la Conmebol: “Quiero expresar la preocupación que tenemos por el estado de la cancha, no genera garantías para una competencia como esta, para nosotros y para ellos, nos preocupa la integridad de todos. Ya nuestra Federación se comunicó a FIFA y Conmebol expresando su preocupación. Nosotros intentaremos adaptarnos a la cancha... Es un estado de preocupación que los chilenos también deben tener. Hemos visto la cancha y es un riesgo. Queremos que haya garantías para todos los futbolistas”.



Mejorar: “Cada partido es un escenario distinto. (Contra Venezuela) no estuvimos precisos con la pelota, no circulamos bien; contra Chile va a ser distinto, van a salir más al ataque y vamos a encontrar más espacios, pero acertar en los movimientos y la precisión será la clave para tener la mejora que tuvimos en el segundo tiempo”.



Idea táctica: “Destacó mucho. En estos partidos hemos sabido adaptarnos a los diferentes sistemas y rivales. Hemos tenido flexibilidad, en el mismo partido hemos tenido que modificar, habla de la inteligencia, más allá del plan, ellos han sido capaces de absorber la información y poder sacar partidos complejos adelante. Mañana ellos saldrán de una manera, pero por ahí modifican y tendremos que adaptarnos”.



¿Cambios?: “Hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el mismo once repita, depende de muchos aspectos. Hay pequeños detalles que pueden hacernos cambiar un jugador o no. Independientemente si jugó bien. A veces se piensa que los cambios son por cómo jugo el jugador, y a veces es por características del rival. Grandes cambios no va a haber. Hasta última hora decidiremos detalles”.



James Rodríguez: “Está espectacular. La convivencia ha sido maravillosa. Como cualquier jugador y más con lo que es él, quisiera tener más minutos, pero entiende que era importante que otros compañeros salieran en el primer partido. Lo veo con ilusión y nos alegra cómo se ha integrado al grupo. Salió una noticia que estaba inconforme y no lo he notado. En la convivencia lo veo muy enfocado”.



Cambio táctico: “No, nosotros queremos ir a cada estadio a proponer. Difícilmente van a ver un equipo metido atrás esperando lo que haga el rival. Tenemos la capacidad de adaptarnos al ritmo del partido. Si por necesidad hay que replegar y defender, lo vamos a hacer. Pero nuestra visión es ir a pelar en campo rival”.