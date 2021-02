Perea y crisis de Selección Colombia: '¿cómo James no va a ser líder?'

Amaranto Perea tiene la virtud de la doble mirada: estuvo en el camerino de la Selección Colombia y ahora, desde la faceta su faceta de entrenador en Atlético Junior, puede ver y analizar la situación desde otro punto de vista.

Por mucho que se despierte de nuevo al ilusión de la mano de Reinaldo Rueda, la herida de las goleadas 0-3 contra Uruguay y 6-1 contra Ecuador sigue muy abierta. A poco más de un mes del reinicio de las Eliminatorias a Catar 2022, el tema de las diferencias en el vestuario, supuestas peleas y recriminaciones, es un asunto al que hay que ponerle la cara y resovlerlo de fondo si es que se quiere pasar definitivamente la página. Ahí salta un tema clave: liderazgo.



De eso se ocupó Perea, en declaraciones al canal ESPN: “yo creo que siempre que se gana aparecen los líderes y cuando se pierden los líderes desaparecen; lo que pasa es que siempre se está analizando el resultado, pero en la selección sí hay líderes como James y David Ospina... ¿Cómo James no va a ser un líder? Lo que pasa es que han sido resultados escandalosos y ahí ponemos la lupa en referentes que no están”, dijo, aludiendo también a la ausencia de Falcao en esta última jornada de Queiroz al mando del equipo.



"Yo estuve en un momento donde había un montón de líderes e igual los resultados no se daban... Hay que sacar el resultado de ese análisis. Un capitán puede tener la cinta y nada más, pero un líder es el que da buen ejemplo, sabe cuándo hablar, cuándo apretar y salir adelante. Ahí está la diferencia entre un capitán y un líder”, agregó sobre la comparación que se hace con jugadores de otra época en el equipo.



Lo que sí sugirió Perea es un trabajo más integral, no solo en el campo, para superar las diferencias: "me parece que nosotros utilizamos poco a los psicólogos o nutricionistas para ayudar y mantener competitivos a nuestros jugadores porque se necesita más que el trabajo de un entrenador. Hay que acercarlos a nuestros equipos y lo digo porque invité una psicóloga en el Junior para desarrollar las capacidades de los futbolistas y hay que hacer muchas cosas de fondo para potenciar la alta competencia”, concluyó Perea.