Alzate, el extranjero de Selección: ‘Soy colombiano nacido en Londres’

Hace más de una semana Steven Alzate no cierra los ojos. Desde el momento en que supo que estaría en la Selección Colombia de mayores y en las pocas horas que ha pasado dentro de la concentración, hace esfuerzos para creerse lo que le pasa, para entender que no es solo un sueño.

Para él no tiene ninguna importancia para él haber nacido en Camden, Inglaterra, hace 21 años o ser el único ‘extranjero’ en la lista de 23 convocados para los próximos partidos amistosos contra Perú (15 de noviembre) y Ecuador (19): “Soy un colombiano nacido en Londres”, dijo.



Alzate es hijo de colombianos y, aunque se nota que el español no es su lengua materna, dice con toda la claridad que era su sueño estar donde está hoy, en Miami, compartiendo hotel con James y todas las figuras de los equipos que él mismo enfrenta, en la Premier League, donde se ha ganado el puesto de titular en el Brighton.



Dos pares de guayos y unas ganas que no caben en ninguna maleta, es todo lo que acompaña a este chico en su llegada a la Selección: "Traje lo más importante, los guayos, acá me dan todo. Es mi sueño desde chiquito", contó. ¿El bautizo? Como a todos, le tocó cantar: "Como siempre, acá me tocó cantar, canté Stand By Me", dijo, mientras se animaba a entonar un par de frases antes la prensa...



¿Qué ofrece para no defraudar en la Selección Colombia? “Yo hago de todo, para jugar en primera (en Inglaterra) hay que atacar y defender bien. Soy volante mixto, pero algunas veces he jugado de lateral izquierdo o derecho, puedo hacerlo también, yo en realidad juego donde me diga el profe”, dijo. Actitud, evidentemente le sobra…



Siempre estuvo en el radar



Alzate fue convocado antes por Arturo Reyes para la Selección Sub 23, pero una lesión le truncó el camino.



Esta vez, nada podía salir mal: “Me enteré (de la convocatoria) porque ya había hablado con el profe Arturo Reyes, pero no pude estar antes por una lesión, y después un día él me llamó, me pasó al profe Queiroz y así me enteré de todo”, explicó.



La idea del cuerpo técnico es seguir llenando de opciones el medio campo, con un jugador que, con 1,77m y mucha juventud, ofrece ida y vuelta, desborde y remate a gol, virtudes todas necesarias a la hora darles recambio a Uribe (28 años) o Cuadrado (31), los más veteranos en la posición, y ser alternativa para Yairo Moreno (24) o los habituales Wilmar Barrios (26) y Jefferson Lerma (25).