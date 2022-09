El antecedente de Álvaro Montero que no lo dejó ir a la Selección

Álvaro Montero fue expulsado en el duelo de Millonarios contra Once Caldas, en una acción fuera del momento del partido, luego de un rodillazo sobre Jeider Riquett, quien le impidió realizar el saque desde su portería.



No solo fue la tarjeta roja, sino el cambio de un partido que Millonarios no padecía, tenía la ventaja de su lado y el control de un pálido cuadro caldense, que aprovechó la situación, para sacar el triunfo agónico. Las pulsaciones con las que se vive dentro de una cancha, las sabe un jugador. Es de profesionales reconocer el error y Montero se disculpó con sus compañeros.



No solo será la sanción que tendrá por Dimayor, sino el replanteamiento que deberá hacer Alberto Gamero. El estratega decidirá si lo hace pagar las jornadas pronto, teniendo en cuenta que Juan Pablo Vargas fue llamado por Costa Rica, lo cual, habilitaría al portero.



Ahora, en vísperas de una convocatoria de Selección Colombia, el guardameta de Millonarios sería uno de los llamados, por el proceso que ha realizado en los años recientes, con todos los técnicos y con su gran nivel.



Sin embargo, hay un antecedente, de un hecho similar, que sin decirlo alguien cercano al entorno de la tricolor, lo dejó fuera de la convocatoria. En el 2021, para la convocatoria de las Eliminatorias en octubre, Rueda no llamó al portero, que, en ese momento, formaba parte del Tolima.



La acción en cuestión, fue un empujón contra Jorge Marsihlia en el partido entre Tolima y Cali, llegando desde su arco a la mitad de la cancha. El incidente despertó todo tipo de críticas, tanto, que algunos afirmaban que no debía ser llamado por Reinaldo Rueda.



Semanas después, Rueda reveló la lista de elegidos y el guajiro no aparecía. En rueda de prensa, el ahora extécnico de la tricolor no se refirió directamente al motivo para no llamarlo, pero si en su lenguaje y sus términos, dejó la duda en el aire con “hay que analizar todos los factores o variables, en cada llamado para cada jugador”.



La lista de Néstor Lorenzo saldría durante esta semana, habrá que esperar si la roja que sufrió en Manizales representará un condicionante para el estratega argentino, en el arranque del nuevo proceso de la tricolor. O si por el contrario, Montero hará parte del recambio, para ser uno de los posibles titulares, en el arco de la tricolor, para los próximos años..