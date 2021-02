Álvaro Angulo y el hecho histórico de Águilas Doradas con la Selección

Tres jugadores de los 23 que Reinaldo Rueda convocó al primer microciclo de la Selección Colombia en 2021 son parte de los equipos antioqueños. Álvaro Angulo de Águilas Doradas, se convirtió en el primer jugador del conjunto dorado en ser citado a un combinado absoluto de nuestro país. Un logro que es la recompensa por ser uno de los jugadores más destacados de este equipo que viene siendo un animador del campeonato.



“Me siento muy feliz por esta oportunidad de pertenecer a la Selección Colombia en este microciclo, ya había estado en el Preolímpico sub 23, pero estas sensaciones son diferentes. No he tenido la posibilidad de hablar con el profesor (Reinaldo Rueda), espero hacerlo el próximo lunes”, indicó Angulo en diálogo con los medios de comunicación.



Además, el lateral izquierdo resaltó que está “orgulloso de tener este gran logro, siendo el primer jugador de Águilas Doradas en ser convocado a la Selección Colombia de mayores. Me motiva mucho para seguir trabajando en mi club y que no sea este un llamado a microciclo, sino poderme mostrar, hacer las cosas bien y poder conseguir un lugar en las Eliminatorias. Puedo jugar como lateral izquierdo, o como carrilero que esa fue la primera posición en mis comienzos”.



Sobre esta oportunidad que le llega en un momento donde viene destacándose partido a partido, Álvaro comentó que “es un gran desafío, trataré de disfrutarlo de la mejor manera, con responsabilidad y que este microciclo signifique afianzarme en esa posición”.



Finalmente, el jugador comparó su experiencia en la Selección Colombia sub 23, con este momento en que fue citado al equipo de mayores, así sea para un microciclo. “En el Preolímpico no pude jugar un minuto, pero lo disfruté mucho, desde ese momento a este, he madurado, tomé más autoridad en el club donde estoy y ese nivel futbolístico me sirvió para ser llamado”.



