Los hallazgos de Colombia en primera fase de Copa América: ¡a confiar!

Pasó la primera fase de la Copa América 2021 y Colombia, con 4 puntos y -1 en la diferencia de gol, está en la siguiente fase, a pesar de la desoladora derrota contra Brasil (2-1), con la imagen de Néstor Pitana de fondo.

Lo cierto es que ya no hay tiempo para lamentarse más y que una buena manera de sacudirse esa frustración es aprovechar los días de descanso para empezar a hacer las evaluaciones, analizar lo que han dejado estos cuatro partidos en Brasil y tomar atenta nota de quiénes aprovecharon sus minutos, muchos o pocos, y quiénes, en definitiva, tendrán que armarse de paciencia para esperar otra oportunidad.



El técnico Reinaldo Rueda hizo varios ensayos, para muchos exagerados, para otros necesarios. Hay que reconocer que, aunque tuvieron pocos minutos como para sacar opiniones concluyentes, jugadores como Sebastián Pérez, Yimmi Chará, Alfredo Morelos y Jaminton Campaz no fueron el revulsivo que pensé el DT cuando les dio ocasión de jugar. Lo que les juega en contra es que el tren de la Selección no puede parar a recogerlos a todos y, pro duro que parezca, puede ser que a esta hora estén en lista de posibles sustituibles. Habrá que ver qué más pasa de cuartos de final en adelante para saber si tendrán revancha.



Pero en esas pruebas, las calificaciones dejaron al menos cuatro nombres que pican en punta para el presente y el futuro inmediato, que no es otro que las Eliminatorias a Catar 2022. Repasamos esas opciones que cotizaron al alza en las últimas semanas:



Daniel Muñoz



El lateral derecho del Genk de Bélgica arrancó la era Rueda con el pie izquierdo, con una tarjeta roja en las Eliminatorias y apenas 1 minuto en cancha, lo que el propio Rueda describió como un "duro golpe" que le costó muchas lágrimas. Pero supo reponerse y fue titular en tres de los cuatro partidos en Brasil, contra Ecuador, Venezuela y Brasil.



En la libreta de Rueda quedó consignado un jugador con muy buena proyección en ataque, que además corrigió los espacios que daba a su espalda en el regreso nada menos que contra Brasil, en una destacada tarea para anular a Richarlison hasta el punto de hacerlo salir sin opciones claras ante el arco de Ospina.



¿Qué debe trabajar? En los primeros dos duelos le costó un poco articular los movimientos con Cuadrado por la banda, y es normal porque apenas está llegando. Pero, poco a poco, parece perfilarse como el nuevo lateral fijo del equipo.



Miguel Borja



El atacante tuvo minutos en los 4 primeras partidos de la ronda inicial de la Copa y en dos de ellos fue titular, lo que habla de la gran confianza que le tiene el entrenador. Marcó uno de los dos tantos del equipo en el certamen, contra Perú en la derrota 1-2. Fue ese, tal vez, su partido redondo, con influencia en el área rival y movimientos muy interesantes, como referente de área y saliendo para rebuscarse la pelota.



Borja, comparado con Muriel y Zapata, las estrellas del ataque nacional, está en mejor momento, tiene el romance con el gol que no han disfrutado sus compañeros y, aunque llegaba con el peso de no estar en una liga top de Europa (juega en Junior), sí que demostró que tiene tora faceta cuando se viste de amarillo.



¿Qué debe mejorar? El apoyo en la marca en el área colombiana: se vio superado en el último partido contra Brasil, en el que salió en la foto del gol de Casemiro.



Rafael Santos Borré



El delantero de River Plate tiene a su favor un detalle del que pocos pueden presumir: fue titular en el primer partido contra Ecuador (triunfo 1-0), el que todos coinciden en señalar como el clave en torneos cortos como la Copa, y el más duro de la primera fase, contra Brasil (derrota 1-2), el pasado miércoles. Se nota que el técnico Rueda le tiene toda la confianza.



Hay que decir que en esa primera salida terminó atrapado en el juego errático de una nómina con muy poco rodaje, pero en esta última salida cumplió con creces: fue el jugador con más recuperaciones (14), duelos ganados (8) y quites (6) del primer tiempo, que para Colombia fue impecable. El sacrificio en la marca fue su sello y un plus comparado con otros delanteros que no mostraron esa solidaridad.



¿Qué debe mejorar? Casi nada: el gol. Hasta aquí lo ha hecho bien como jugador de equipo, pero necesita ser más efectivo en la tarea que le corresponde como delantero.



Edwin Cardona



Por muchas discusiones que despierta el jugador de Boca Juniors, la realidad es que fue titular en tres de los cuatro partidos de la primera fase de Copa América. Y no solo eso: fue el mejor en el partido contra Ecuador, con un golazo de pura picardía; salió en la foto del buen rendimiento futbolístico que lució el equipo contra Venezuela, más allá del 0-0, y en la de los buenos momentos al inicio contra Perú, cuando fue protagonista.



Cardona aporta la magia que está en el estilo histórico del fútbol colombiano, es capaz de encontrar caminos que nadie más ve y es un socio, un jugador de descarga para Cuadrado, el nuevo eje de la Selección Colombia. Cuando falten James o Quintero o un 10 puro, está él y es confiable en esa tarea.



¿En qué es débil? Sin duda, su parte física es el lunar. Es un jugador que no aguanta más de 60 minutos al más alto nivel, al 500 por ciento como dice el técnico Rueda. Eso pudo sacarlo del duelo contra Brasil, en el que no tuvo participación. Debe trabajarlo.