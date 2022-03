Sus cifras lo acompañan: Alfredo Morelos, una solución en la ofensiva

En Escocia, una liga que no tiene tanto valor como otras competiciones del viejo continente, hay un colombiano que en cada partido da de qué hablar. No solo en su país, sino alrededor del mundo está ganándose elogios de Steven Gerrard, quien fue estratega del Rangers de Glasgow y del actual entrenador, el neerlandés, Giovanni van Bronkhosrt.





Sin embargo, aunque es habitualmente convocado por Reinaldo Rueda en el combinado nacional, casi nunca es la primera opción del vallecaucano. Ahora, sin un líder y capitán como Radamel Falcao García en la zona ofensiva, ¿por qué no pensar en Alfredo Morelos?

Desde antes de llegar a Escocia, los números de Alfredo Morelos eran 'bestiales' en Finlandia. El HJK Helsinki lo recibió en el 2016, estuvo una temporada y media en la capital finlandesa, marcando 46 goles en 62 partidos.



Sus cifras le dieron la oportunidad de llegar a Glasgow en uno de los equipos más grandes de la nación escocesa. Del segundo semestre del año 2017 hasta el 2022, el ‘Búfalo’ ha disputado 221 encuentros, 112 anotaciones y 53 asistencias. Aunque sus números son impresionantes, no ha podido emular lo mismo cuando juega con la Selección Colombia en sus escasas participaciones.

Cuando Carlos Queiroz tomó las riendas del combinado nacional, Alfredo Morelos se convirtió en un revulsivo durante los partidos. Cuando se acercaba el segundo tiempo en los encuentros que dirigió, Queiroz buscaba sobrepoblar la zona ofensiva con tres o cuatro delanteros. Sin embargo, de esos cuatro, no todos jugaban por el centro y a Morelos lo utilizaban en una posición por donde no acostumbra a jugar habitualmente: de extremo.



Poner a un referente de área por una banda no da los mismos frutos que usarlo en su zona característica como lo es el área contraria. Los últimos partidos bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, Alfredo también entró de cambio en la sobrepoblación ofensiva y tuvo que recostarse a un costado para atacar. Y en medio de la crisis de resultados que tiene la Selección Colombia en Eliminatorias Sudamericanas, en donde ya acumula siete partidos sin anotar un tanto, hay que pensar en nuevas cartas, y una de ellas puede ser el oriundo de Cereté.

Durante el año en curso, Alfredo Morelos se ha destacado anotando seis goles en 887 minutos disputados. Viene superando a sus propios compañeros que han anotado menos tantos en minutos similares a los del cordobés. Morelos se destacó en el mes de febrero convirtiéndose en el tercer goleador histórico de la Uefa Europa League con 31 goles igualando a su compatriota, Radamel Falcao García, sin duda alguna, el ‘Búfalo’ ya hace parte del top de goleadores de dicha competencia. Posterior a conseguir su gol trigésimo primero ante el Borussia Dortmund, aumentó su senda al anotarle a Estrella Roja de Belgrado.

Aunque no esté en una liga de mayor nivel en Europa, Alfredo Morelos ha dado de qué hablar cada vez que se pone la casaca del Rangers de Escocia y sus presentaciones son cada vez más llamativas para la Selección Colombia y para Reinaldo Rueda.



Un momento tan difícil que vive el combinado nacional prende las alarmas en la zona ofensiva para un Morelos que cada vez más pone su nombre en la historia de las competencias europeas y que ante la ausencia de Falcao y con sus increíbles cifras debe ser inicialista en los partidos que hacen falta ante Bolivia y Venezuela.



Además, sería bueno ver nuevas parejas que tal vez puedan ser la solución en Colombia con Harold Preciado y Alfredo de titulares. Si los Miguel Ángel Borja, Rafael Santos Borré y Falcao García no funcionaron, ¿por qué no probar otras alternativas en el frente de ataque?

Así las cosas, está por verse si Reinaldo Rueda lo vuelve a tener en cuenta con mayor número de minutos. La necesidad de marcar es alarmante en el combinado nacional ante Bolivia y Venezuela y las cifras del cordobés prometen en el onceno de la Selección Colombia para buscar una nueva solución en la ofensiva.