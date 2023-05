Castillo Manyoma tras la goleada a Eslovaquia: ‘Tuvimos un gran nivel’

Colombia no perdonó a Eslovaquia este miércoles en su llave de octavos del Mundial Sub-20 y golearon a los europeos por 5-1 en un duelo en donde gran parte del combinado tricolor mostró un nivel superlativo sobre todo en el segundo tiempo.



Uno de esos jugadores que fue clave en el funcionamiento del partido fue Alexis Castillo Manyoma que dejó sus sensaciones tras el partido contra los eslovacos.



“Fue un partido complicado al inicio, era un rival duro. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos y al final se nos dio el gran marcador”, comentó de inicio en diálogo con Directv Sports.

Por su parte se refirió a la conversación que hubo en el vestuario tras el fin del primer tiempo: “El profe dijo que iba a ser un partido cerrado, que no iba a ver muchas opciones. En el segundo tiempo nos dijo que apretáramos en los primeros cinco y diez minutos y eso hicimos y pudimos imponernos”.



Finalmente, se refirió al nivel de Jorge Cabezas Hurtado que entró en el tiempo complementario, pero no pudo aportar goles: “Mostramos un gran nivel hoy. Hurtado no tuvo sus opciones en el juego, pero seguramente estará fino para los próximos partidos y lo apoyaremos en lo que necesita”.



Vale resaltar que Colombia esperará rival en cuartos de final que saldrá del ganador entre Inglaterra e Italia.